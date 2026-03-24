¿Quiénes serán los próximos referentes de Móstoles?: Últimos días para optar a los Premios Mostoleños 2026

Quedan pocos días. El próximo 26 de marzo finaliza el plazo para presentar candidaturas a la XIII edición de los Premios Mostoleños, celebrados unos galardones que buscan reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la convivencia y la vida en Móstoles.

Convocados por el ayuntamiento, estos premios se han consolidado como uno de los principales reconocimientos institucionales del municipio madrileño. Su objetivo es destacar a personas, entidades o asociaciones que promuevan valores como el civismo, el respeto, la solidaridad o la conciencia, sirviendo de ejemplo para el conjunto de los vecinos mostoleños.

Las candidaturas pueden ser presentadas tanto por ciudadanos a título individual como por organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades en la ciudad. Además, el propio jurado también puede proponer candidatos de oficio. En todos los casos, es necesario aportar una memoria detallada que justifique los méritos del aspirante y su impacto en Móstoles, junto con la documentación acreditativa correspondiente.

¿Cómo se realizan las inscripciones?

El proceso de presentación es accesible y puede realizarse en distintos puntos municipales, como el Registro General del Ayuntamiento, en los Registros Auxiliares de las Juntas Municipales de Distrito, en la Oficina de Atención al Vecino o a través del correo electrónico protocolo@mostoles.es.

Una vez finalizado el plazo, el jurado -formado por nueve personas- seleccionará a los premiados de esta edición. En total, se concederán seis galardones, uno de ellos propuesto directamente por el alcalde. Estos reconocimientos consisten en una distinción honorífica que se entregará en un acto institucional enmarcado dentro de las Fiestas del 2 de Mayo, una de las citas más importantes del calendario local.

Más allá del reconocimiento individual, los Premios Mostoleños ponen el foco en el valor de lo cotidiano: gestos, iniciativas y trayectorias que, sin grandes focos mediáticos, contribuyen a construir una ciudad más cohesionada. Desde proyectos sociales hasta ejemplos de superación personal o compromiso vecinal, el jurado valora especialmente aquellas acciones que reflejan implicación directa con la comunidad.

En este sentido, los premios no solo reconocen logros, sino que también buscan generar referentes locales que sirvan de inspiración. En una ciudad en constante crecimiento, este tipo de iniciativas refuerzan la identidad colectiva y visibilizan el papel de quienes trabajan, muchas veces de forma discreta, por el bienestar común.