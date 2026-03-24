Todo sobre la primera feria de empleo joven de Móstoles: fechas, precios y las actividades que se van a realizar

Los jóvenes no suelen tenerlo fácil para acceder a su primer empleo y en Móstoles no es diferente. Para intentar dar más herramientas a estas personas sin experiencia laboral y hacerles más fácil la toma de decisiones, surge la I Feria ‘Generando Futuro’. Serán 18 stands y talleres gratis destinados a orientarles en su futuro laboral.

Así será la primera feria de empleo de Móstoles para orientar a los jóvenes

Móstoles Desarrollo desarrollarán durante los días 10 y 11 de abril la I Feria de Orientación Académica y Profesional. ‘Generando Futuro’ es una iniciativa que busca ayudar a los jóvenes en su vida laboral, orientándoles para tomar decisiones, explicándole sus opciones o formándoles.

La Concejalía de Educación y Festejos son los encargados de desarrollar esta feria de empleo. Lo hacen con la colaboración de Móstoles Desarrollo, una empresa municipal con el propósito de impulsar el desarrollo socioeconómico de la ciudad y contribuir a la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía. Su sede, en la calle Pintor Velázquez, 68, será el espacio de información, dirigido tanto al alumnado de 4º de la ESO y Bachillerato como también a sus familias de forma especial.

Cartel de la feria de empleo para jóvenes de Móstoles / Móstoles Desarrollo

Esta feria de empleo para jóvenes contará con 18 stands, diseñados para que los asistentes reciban asesoramiento personalizado sobre las diferentes opciones laborales y formativas que tienen por delante. Las entidades que van a participar en este gran evento, para que los alumnos puedan preguntar y ver si les interesan esos sectores laborales, serán:

Los centros de Formación Profesional del municipio:

IES Benjamín Rúa

IES Felipe Trigo

IES El Cañaveral

IES Luís Buñuel

La Milagrosa

Campus FP

La Universidad Rey Juan Carlos

Policía Nacional

Policía Municipal

Bomberos

Fuerzas Armadas

UFIL Pablo Neruda

CEPA Agustina de Aragón

Móstoles Desarrollo

Vivero de Empresas

Oficinas de Empleo

Empresas de Móstoles que acogen personas en prácticas

No solo recibirán una orientación laboral teórica, sino que los jóvenes mostoleños también tendrán la oportunidad de realizar talleres prácticos, para comprobar de primera mano si les interesa desarrollar esas funciones. También serán gratuitos.

La feria estará abierta en horario de 10 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 el viernes. Para el sábado, solo hay oportunidad de visitarla por la mañana, de 11:00 a 14:00. La idea es que en la mañana del viernes se acerquen los alumnos de centros educativos de la ciudad, pero en el resto de horarios el público será general, pensando en que los jóvenes puedan ir con sus familias a informarse.