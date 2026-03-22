El precio de la vivienda en Móstoles no toca techo: supera a Alcalá, Arroyomolinos o Paracuellos

El precio de la vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupan entre los habitantes de la Comunidad de Madrid y Móstoles no se queda atrás. De hecho, este municipio se ha convertido en uno de los más caros para comprar una casa, superando a otras localidades similares como Alcalá de Henares o Paracuellos del Jarama. Actualmente, está lo más alto que ha estado nunca, alcanzando su máximo histórico en el último mes.

El precio de la vivienda alcanza su máximo histórico en Móstoles

En el mes de marzo de 2026, el precio medio de la vivienda en Móstoles ha alcanzado los 2.852 euros el metro cuadrado. Es el precio más alto de su historia, reflejando el gran problema que hay para acceder a una casa en la actualidad.

El precio del m2 ha subido un 21,8% en comparación con estas mismas fechas en 2025. Un crecimiento sin descanso que se mantiene mes a mes, prueba de ello es que entre enero y febrero subió en el municipio un 0,7%. Estos datos los conocemos gracias al informe mensual que realiza el portal inmobiliario Idealista.

Si lo comparamos con otros municipios similares de la Comunidad de Madrid, tanto de extensión, como de población o servicios, es uno de los más caros para comprar una vivienda. En Alcalá de Henares, el precio del m2 está en 2.764, en Paracuellos del Jarama son 2.810 euros y en Arroyomolinos asciende a 2.451 euros. Datos que demuestran que, aunque no sea por mucha diferencia, los vecinos de Móstoles lo tiene muy complicado para encontrar un hogar más económico que en otros puntos de la región.

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El caso contrario es cuando se compara a la ciudad con localidades como Alcorcón (3.231 euros el metro cuadrado), Getafe (3.123 euros el m2) o Alcobendas (3.821 euros el m2). Son datos que reflejan que, aunque la situación es preocupante para los mostoleños, hay otros municipios de la región con peores datos.

La zona de Móstoles más cara para comprar una vivienda es Norte - Universidad, donde el precio de m2 que supera los 3.000 euros. Otros barrios que están por encima de la media del municipio son el Centro, el Este o el Sur. Todos con subidas en el último mes entre un 0,2% y un 5,7% en el precio.

Por otro lado, también hay zonas de la localidad que están por debajo de la media, como Coimbra - Guadarrama. Este barrio es el más económico en el que encontrar una casa en la ciudad, con un precio del m2 de 2.082 euros, creciendo un 9,3% en comparación del 2025 por estas fechas.

La nota positiva en esta situación la trae el barrio del Suroeste, donde el precio de la vivienda bajó en el último mes y ya son 3 meses consecutivos bajando. Tuvo su máximo histórico en noviembre de 2025 y desde entonces no ha vuelto a superar los 3.000 euros el metro.

Para las personas que quieran alquilar una vivienda en Móstoles, la situación no es muy diferente. El precio del alquiler también ha alcanzado su máximo histórico en el último mes, con un coste de 13,8 euros el m2.

Si lo comparamos con el precio del alquiler por estas fechas durante 2025, la variación anual es de más de un 15,2%. Entre enero y febrero 2026 ha crecido un 2,4%, demostrando que es una subida que no descansa.