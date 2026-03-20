¿No sabes qué hacer este fin de semana? Este plan gratuito a 5 minutos de Móstoles es perfecto para no gastar

Este sábado, todos los mostoleños tendrán la oportunidad de vivir un día motero en X-Madrid, donde se celebrará la V Edición 'Día de la Moto', que es ya una de las celebraciones más ansiadas por los amantes del sector.

El evento es de acceso libre y totalmente gratuito, y será desde las 11 hasta las 20 horas, un total de nueve horas para disfrutar de las motos en el parking inferior de X-Madrid. En este espacio participarán algunas de las marcas más emblemáticas del sector: Harley-Davidson, Ducati, Mundimoto, Triumph, Motocard, Yamaha, Moto Morini, CF Moto, Royal Enfield, Voge, MITT, Macbor, Kove y Zontes.

Los visitantes podrán probar algunos de los modelos

La programación está repleta de actividades, y los visitantes podrán hasta probar algunos de los modelos de las marcas participantes, y descubrir varias novedades. Además de disfrutar de la exposición de todas ellas.

Otro de los aspectos reseñables de este evento es el 100 aniversario de la marca Ducati, y harán una exposición especial de motos clásicas y ediciones memorables. Además, también habrá un simulador de Moto GP en el que todos los amantes de la velocidad tendrán la posibilidad de ser más rápidos que el viento. Eso sí, para poder disfrutar de ello es necesario presentar un ticket de compra de 10€ o superior de cualquier establecimiento de X-Madrid.

También habrá un DJ en directo durante toda la jornada y como novedad se podrá disfrutar de un concierto de versiones pop rock nacional e internacional del grupo Flash Back Band, que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en la zona sur (Puerta H) junto a Honna Surf Hub.

Toda la información al completo se puede consultar en la página web del evento, pero es indudablemente un plan perfecto para todo el mostoleño que sea un amante de las motos o simplemente quiera hacer algo distinto en este sábado.