URBANISMO
Móstoles asfaltará el equivalente a 29 campos de fútbol: así será el plan millonario que transformará 76 calles
El alcalde del municipio anunció el nuevo plan de asfaltado que mejorará las calles del territorio
El nuevo 'Plan de Asfaltado' -con una inversión de cuatro millones de euros- llega a Móstoles. Con este se actuará sobre 204.892 metros cuadrados de superficie, equivalente a 29 campos de fútbol.
El plan, que se desarrollará en 76 calles de los seis distritos, tiene como objetivo mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial. Entre las actuaciones previstas se incluyen la reparación del pavimento en mal estado y la retirada y sustitución del firme en los tramos más deteriorados. Los trabajos se realizarán mediante el saneamiento del firme desde su base, lo que permitirá garantizar una mayor durabilidad de las intervenciones.
Una respuesta a "las demandas vecinales"
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha subrayado que "este plan responde al compromiso del Gobierno municipal de mejorar los espacios públicos y garantizar una movilidad más segura para todos los vecinos". Asimismo, ha destacado que "este plan es fruto de la escucha activa a vecinos y profesionales, lo que nos permite actuar allí donde realmente es más necesario".
Asimismo, el plan contempla la renovación de la señalización horizontal y vertical, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en las vías públicas.
Este Plan de Asfaltado ha sido diseñado a partir del trabajo coordinado entre los servicios técnicos municipales, la Policía Municipal y las aportaciones vecinales, lo que ha permitido identificar las necesidades prioritarias de cada distrito.
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