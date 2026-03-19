¿Por qué Móstoles se moviliza para conseguir un exoesqueleto para un colegio de la ciudad?

Detrás de una causa concreta, Móstoles ha activado una respuesta colectiva poco habitual: recaudar fondos para un exoesqueleto pediátrico que permita mejorar la movilidad y la autonomía de los alumnos con necesidades especiales del colegio público CPEE Miguel de Unamuno. Todo ello a través del festival solidario de danza urbana Urban Savage Fest, impulsado por el Ayuntamiento de Móstoles, que se celebrará el próximo 11 de abril.

La escuela de baile Móstoles Dancing Deluxe (MDD) se citará en el pabellón Móstoles Sur del barrio del PAU-4 - de 9:30 a las 19:00 horas- y este contará con una rifa solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a este fin. El sorteo tendrá lugar en torno a las 13:30 horas.

El alcalde de Móstoles, Manual Bautista, presentó dicha propuesta a la directora del CPEE Miguel de Unamuno, Virginia Silva, y la jefa de estudios del centro, Zahara García, la cual busca mejorar la calidad de vida de los alumnos con necesidades especiales. El exoesqueleto, en este sentido, no es solo un avance tecnológico, sino una herramienta que puede facilitar la integración en el entorno escolar y mejorar la calidad de vida del alumno.

I Edición competición danza urbana tendrá lugar el próximo 11 de abril / Ayuntamiento de Móstoles

Bautista quiso agradecer además la predisposición de la escuela de baile MDD, "además de promover la danza urbana, tiene un impacto directo y muy positivo en el bienestar de los mostoleños que más lo necesitan", señaló el alcalde.

¿Cómo ayuda el exoesqueleto pediátrico a niños con necesidades especiales?

Cabe destacar que el exoesqueleto pediátrico, el cual será utilizado en las sesiones de fisioterapia que se llevan a cabo en el centro, ayuda a caminar a niños con enfermedades neurológicas y neuromusculares.

Con un sistema de soporte que aporta estabilidad al conjunto, el exoesqueleto permite a los niños mantener el contacto visual y disponer de las manos libres para trabajar otras actividades terapéuticas que impliquen el resto del cuerpo, favoreciendo así una rehabilitación integral.

Alumnos del CPEE Miguel de Unamuno realizan sesiones de fisioterapia con un exoesqueleto / Ayuntamiento de Móstoles

En el centro cuentan ya con un exoesqueleto pediátrico: Atlas 2030, desarrollado por el CSIC y la empresa Marsi Bionics, creado específicamente para ayudar a caminar a niños con enfermedades neurológicas y neuromusculares. El dispositivo cuenta con ocho articulaciones activas y permite la marcha tanto hacia delante como hacia atrás. Se adapta a las medidas de cada menor y puede configurarse según las capacidades y limitaciones de cada paciente. Puede utilizarse en modo pasivo, generando un patrón de marcha personalizado, o en modo activo, estimulando y entrenando la propia fuerza muscular del niño.