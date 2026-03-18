Así se vive la Semana Santa en Móstoles: Fiesta de Interés Turístico Regional, miles de espectadores y para personas ciegas

La Semana Santa de Móstoles es una fecha muy esperada en el municipio, que cuenta con una alta participación de los vecinos. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, igual que en otras localidades como Parla o Morata, se ha convertido en un punto turístico de la Comunidad de Madrid y una forma diferente de vivir la celebración. Además, puede ser una gran oportunidad para conocer la localidad y desconectar del estrés de la gran ciudad.

Así es la Semana Santa de Móstoles, Fiesta de Interés Turístico Regional

La Semana Santa de Móstoles es uno de los grandes atractivos de esta celebración en la región. Prueba de ello es que consiguió el título de Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que solo cuentan ocho localidades: Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, la Pasión de Daganzo, la Pasión de Jesús Villarejo de Salvanés y de Carabaña, las de San Lorenzo del Escorial y Parla, amén de la Pasión de Chinchón y la Semana Santa de Alcalá de Henares. Un honor tan exclusivo que ni la capital, Madrid, cuenta con ello, de momento.

El municipio tiene este título desde el año 2015 gracias a la procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección. En aquel momento, solo eran tres las localidades de la Comunidad de Madrid que entraban en la lista de Fiesta de Interés Turístico Regional.

La procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección es la que más mostoleños reúne, con miles de vecinos y visitantes de espectadores. Es un recorrido muy especial en el que, como su nombre indica, el paso con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad (Madre) y la imagen del Cristo Resucitado (Hijo) se reencuentran en la Plaza de Cuatro Caminos, mediante los cortejos procesionales.

La procesión del Encuentro de Móstoles recrea el reencuentro entre Madre e Hijo / Ayuntamiento de Móstoles

Después de producirse tres bajadas a tierra de las dos imágenes, la Virgen de la Soledad se desprende de su manto de luto para resplandecer con el manto blanco que anuncia la resurrección de Cristo. Tras la Misa Solemne de Pascua, los pasos regresaron a sus respectivos templos: el Resucitado, a la Ermita de Nuestra Señora de los Santos y la Soledad, a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Algunos puntos de interés, además de esta conocida procesión de Móstoles, pueden ser la Procesión del Silencio del Miércoles Santo (1 abril), la Procesión de la Noche del Jueves Santo (2 de abril), y la solemne Procesión Mayor del Viernes Santo (3 abril).

Además, en la Comunidad de Madrid es un referente de inclusión. Desde hace dos años, se ha convertido en la primera de la región en crear "la Semana Santa Accesible", una experiencia sensorial para personas ciegas. Los usuarios podían "ver" a través de sus manos la imagen de La Borriquilla, además de la Piedad y Cristo Yacente. Por si fuera poco, también ponen facilidades a las personas con movilidad reducida, con zonas reservadas para ellas en puntos clave de los recorridos.

Los actos de la Semana Santa de Móstoles suelen comenzar cada año desde el Viernes de Dolores, 27 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril. Además, es una ocasión en la que desde el ayuntamiento y asociaciones promueven eventos solidarios, como donaciones de sangre.