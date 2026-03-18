¿Sabías que Móstoles se independizó de Toledo gracias a la aprobación de Felipe II, el Prudente?

Si bien ahora es el segundo municipio de la Comunidad de Madrid en número de habitantes, la historia de Móstoles está profundamente ligada a los cambios políticos y administrativos que marcaron el desarrollo de Castilla a lo largo de los siglos.

Este famoso municipio fue en sus orígenes una pequeña aldea que dependía de otras jurisdicciones más poderosas, reflejando la organización territorial típica de la España medieval y moderna. Su evolución no solo responde al crecimiento demográfico y económico, sino también a decisiones clave tomadas en los más altos niveles de poder.

Uno de esos momentos decisivos llegó durante el reinado de Felipe II, cuando se aprobó la independencia administrativa de Móstoles respecto a Toledo. Sin embargo, para llegar a este punto queda bastante historia que repasar.

Móstoles durante la época romana: encrucijada de importantes vías terrestres

Durante la época romana, Móstoles perteneció al gran territorio de la ciudad de Toletum (Toledo), capital de la Carpetaniae. La importancia de su población estuvo basas, seguramente, en su papel como centro de comunicaciones. En la época, siglos i-V d.C., Móstoles era una encrucijada de importantes vías terrestres.

Por la zona pasaban las vías que conectaban Toledo con Segovia, Emérita Augusta (Mérida) con Caesaraugusta (Zaragoza), la de Asturica Augusta (Astorga) a Corduba (Córdoba), y la Valentia (Valencia) a Salamantica (Salamanca). Además, de la época de dominación romana se tiene un número considerable de restos hallados en diversos yacimientos antiguos.

Imagen de Móstoles de 1958 / PINTEREST / Orgulloso Mostolés

Esos yacimientos parecen esclarecer la división de la villa de Móstoles en dos partes. Un núcleo central en la parte oriental, y varias explotaciones latifundistas (villae) en las vegas de los arroyos del Soto y de la Reguera-los Combos.

Siglo XII: primera aparición oficial de Móstoles en un documento

Durante la época visigoda e islámica, Móstoles permaneció siendo una importante vía de paso, dependiente de Toledo. Fue en el año 1085, tras la reconquista del rey Alfonso VI, cuando la ciudad de Toledo, y, por lo tanto Móstoles, fue incorporada al amplio territorio del reino de Castilla.

En un principio, Móstoles no aparecía en la lista de ciudades reconquistadas por Alfonso VI, como sí lo hacía Toledo. De hecho, la primera vez que aparece en un documento de forma segura es en el de la concesión de Alfonso VII del lugar de Freguezedos, en octubre de 1144, a la Catedral de Segovia. En él se describía su localización como un lugar "que está entre Torre de Móstoles y el camino que va de Madrid a Olmos".

A principios del siglo XIII (1208), Móstoles pasó a depender de Segovia, tras una reordenación. Sin embargo, a finales de ese siglo, el territorio volvió a depender de Toledo. Por lo tanto, y durante gran parte de su historia, Móstoles fue una aldea sin autonomía, dependiente de una ciudad matriz.

Siglo XVI: independencia de Toledo durante el reinado de Felipe II

Durante los siglos posteriores, la aldea de Móstoles tuvo que hacer frente a graves situaciones. Crisis económicas y demográficas, la peste negra que diezmó a su población, conflictos con pueblos vecinos como Moraleja y Sacedón, e incluso conflictos con su ciudad matriz, Toledo, que hicieron tambalear incluso su existencia.

Ya sería en el siglo XVI cuando Móstoles conseguiría su independencia. Tras varios intentos por la vía judicial, en el año 1565 Móstoles compró a la Corona el privilegio de villazgo, esto es, la independencia y autonomía respecto de la ciudad de Toledo y de su justicia, pudiendo tener su propia legislación local y resolviendo los problemas de los vecinos ante una justicia local con mayores competencias.

Antiguo ayuntamiento de Móstoles, derribado en 1974 / PINTEREST / Orgulloso Mostolés

Asimismo, también compró a la Corona por esas fechas el impuesto de las alcabalas, para ver incrementado de esta forma su erario municipal con más ingresos y librándose del pesado proceso de tener que pagar este impuesto al monarca, a través de infinidad de intermediarios.

Tras ello, se convirtió en un pueblo agrícola, de unos 300 vecinos, instalando de forma definitiva la Corte cerca de Madrid. Pasó a ser un subordinado de dicha ciudad, funcionando como abastecedor regular, entre otros pueblo, de productos básicos como cereales, hortalizas y vino, en grandes cantidades. Además, siguió siendo un enclave de comunicaciones gracias a sus vías terrestres.

Expansión como villa independiente

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la villa de Móstoles fue creciendo tanto en territorio como en población, construyendo ermitas, iglesias, casas y mercados. Asimismo, siglos después tuvo papeles destacados en conflictos como la Guerra de Sucesión y la Guerra de la Independencia.

Su expansión durante los últimos sesenta años ha sido única. En la actualidad, se ha consolidado como el segundo municipio de la comunidad en número de habitantes, superando los 210.00. Sin embargo, su historia siempre estará ligada a la de Toledo.