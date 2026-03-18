La rotonda de Móstoles que pone en aprietos a quienes se examinan del carnet de conducir en Madrid

Obtener el carnet de conducir es uno de los momentos más esperados en la vida de muchas personas, especialmente entre los jóvenes. Más allá de aprender a conducir, el proceso implica enfrentarse a miedos, normas, señales y situaciones reales de tráfico que ponen a prueba la atención, seguridad y capacidad de reacción.

Para muchos aspirantes, el examen práctico se convierte en el momento más complicado, donde los nervios y una mala decisión pueden marcar la diferencia entre aprobar o tener que intentarlo de nuevo.

En este contexto, ciertos puntos del recorrido del examen adquieren una fama especial por su dificultad. Es el caso de algunas rotondas, cruces o vías con una circulación o acceso especialmente exigente. En la Comunidad de Madrid, una rotonda en Móstoles se ha ganado precisamente esa reputación, poniendo en aprietos a quienes se examinan del carnet de conducir en el municipio.

Una rotonda famosa por su complejidad

La rotonda de Móstoles a la que hacemos referencia es la glorieta que se sitúa cerca del centro de exámenes del municipio, es decir, cerca de las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Ya no solo causa temor por su complejidad, también lo hace por ser parte del final del examen, cuando sabes que un pequeño error puede tirar a la basura todo el proceso que habías hecho antes.

Casi siempre que un alumno pasa por esta rotonda hay problemas. Esto se debe a las circunstancias, bastante especiales, de la misma. El acceso a la glorieta ofrece tres carriles, pero dentro de ella tan sólo hay dos.

Lo más habitual es que el alumno esté circulando por el carril central, mientras que al derecho se incorporan los vehículos que provienen de la M-50. Es a la llegada a la glorieta, y su posterior incorporación, cuando se producen los problemas. Tres coches para dos carriles, una situación que puede ser difícil de manejar con la inexperiencia de un alumno en prácticas.

Cómo evitar el error y, por lo tanto, el suspenso

Una vez allí, lo más común es que el coche del carril derecho se incorpore al mismo carril en la glorieta, y el del carril izquierdo haga lo propio. ¿El resultado? Alumnos quedándose en el carril central sin saber muy bien que hacer.

Algunos se incorporan al carril derecho sin ceder el paso, lo que significa suspenso. Otros se meten en la izquierda sin controlar lo que viene por ese carril, suspenso también. Entonces, ¿cómo hay que superar este obstáculo? Pues hay dos respuestas, la ajustada estrictamente a lo legal y la recomendada por distintos profesores de autoescuela, también legal pero con un pequeño paso previo.

La solución estrictamente legal

La primera de las soluciones es simple y se rige por las normas de circulación. El vehículo que está en el carril derecho debe entrar por ese mismo carril en la rotonda, mientras que los coches que circulan por el carril del medio deben incorporarse por el carril interior.

Así debes circular en una rotonda, según la Policía. Archivo. / CEDIDA

Y, por lo tanto, es el vehículo del tercer carril el que debería ceder el paso, por orden de prioridad. Luego, en la realidad, esta norma no se suele cumplir, provocando los fallos de muchos alumnos de Móstoles que, en ocasiones, suspenden el examen por factores externos como otros conductores.

La recomendación de los profesores de autoescuela: un pequeño paso previo

La otra solución, recomendada por profesores expertos en la materia, tiene un paso previo. Con tiempo, y siempre atentos, cede el paso al coche que venga desde la M-50 e intenta cambiarte al carril derecho antes de llegar a la glorieta.

Una vez hagas eso, puedes incorporarte sin problemas desde ese carril a la glorieta. Si, por lo que sea, no te ha dado tiempo y llegas a la línea continua, observa lo que tienes a tu derecha y a tu izquierda e incorpórate al carril interior.

Eso sí, recuerda que siempre debes abandonar la glorieta por el carril derecho, por lo que si te dicen que salgas por la primera o segunda salida, cabe la posibilidad de que tengas que dar una vuelta enter a la rotonda para poder salir cumpliendo la reglamentación.