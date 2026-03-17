Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Publicidad Plaza MayorCentro Militar Canino de la DefensaPrótesis 3D para perrosAVE Madrid-MálagaMujeres de GuercinoHuelga de médicosSúper PepinoMiguel BernardeauEntradas Rosalía
instagramlinkedin

VECINA

Así es la vida de Josele Román, la eterna secundaria del cine español que vive en Móstoles con 20 gatos

La actriz Josele Román, que inició su carrera en el cine en los años 70, ha tenido que vender un piso para pagar deudas y ahora, a sus 79 años, depende de una pensión

La actriz Josele Román en una foto de archivo

La actriz Josele Román en una foto de archivo / Cedida

Daniel Romera

Madrid

Aunque el nombre de María José Peralt Román nos resulte desconocido, detrás de él se esconde la actriz Josele Román (Valencia, 1946), quien, aunque inició su carrera en el mundo del baile, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. Fue una de las intérpretes destacadas del destape de los años 70. Su primera película, Pecados conyugales (1969), marcó el comienzo de una etapa cinematográfica que se extendió durante una década, principalmente como actriz de reparto en comedias de Mariano Ozores y Vicente Escrivá.

Sin embargo, la valenciana, afincada desde su llegada a la capital en Móstoles, ha tenido una vida "llena de obstáculos", como ella misma ha narrado en el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3). Aunque tuvo unos años en los que profesionalmente alcanzó el éxito, la actriz se ha visto obligada a desprenderse de un piso familiar en Madrid para hacer frente a una deuda bancaria. Y ya, alejada del cine, y ante la falta de oportunidades, apostó por la música rock, lo que afectó "seriamente a mi economía" y generó tensiones dentro de su entorno familiar. "En mi casa estaban enfadadas conmigo", recuerda en el programa vespertino presentado por Sonsoles Ónega.

Más de 100 películas y 18 obras de teatro en 60 años de carrera

En su extensa trayectoria, Josele Román puede presumir de haber rodado más de un centenar de películas y de haber participado en casi una veintena de obras teatrales. Sin embargo, como ella misma ha contado, un día "el teléfono dejó de sonar". Su último largometraje fue Kiki, el amor se hace (2016), dirigido por Paco León y protagonizado por él mismo junto a Candela Peña y Álex García.

Aunque sus apariciones en televisión en los últimos tiempos han sido principalmente para relatar su delicada situación, su último cameo fue en la serie de Telecinco Señoras del (h)AMPA, protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero, Mamen García, Ainhoa Santamaría, Pilar Castro y Marta Belenguer.

Josele Román enseñó su casa en un reporta de 'Espejo Público'

Josele Román enseñó su casa en un reporta de 'Espejo Público' / Atresmedia

Una casa en Móstoles gracias a una herencia de su madre

Josele Román vive en Móstoles, la ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid por detrás de la capital. Una casa "humilde", como ha contado en varias entrevistas, que compró su madre gracias a una herencia. "Vivo rodeada de gatos, cerca de 30 animales que van, vienen, no vuelven, se mueren, otros nacen... Gran parte de mis ingresos me lo gasto en su comida", explicó en LOC.

Noticias relacionadas y más

Antes de que desapareciera Sálvame, la actriz concedió una entrevista al programa de Jorge Javier Vázquez, donde la actriz confesó que "estoy bien de salud, pero estoy mal de dinero". Ahora, con 79 años, su única fuente de ingresos es una pensión. "Me dan 700 euros, pero me tendrían que dar 800 y pico".

TEMAS

  1. Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: 'Es una radiografía perfecta de lo que somos
  2. Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas
  3. La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
  4. Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
  5. El 'desmadre' publicitario que desluce la Plaza Mayor de Madrid: 'Como ven que no hay ninguna sanción, todo el mundo hace lo que quiere
  6. Decenas de familias se encierran en el colegio Miguel Hernández de Getafe para denunciar 'falta de recursos y estabilidad docente
  7. Los madrileños alucinan con la carga política de 'Torrente Presidente' en su estreno: 'No sé cómo le han dejado hacerla
  8. La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima

Apenas un kilómetro, decenas de accidentes: estos son los tres 'puntos negros' de las carreteras madrileñas

Apenas un kilómetro, decenas de accidentes: estos son los tres 'puntos negros' de las carreteras madrileñas

Descubre la exposición "El fuego" en el Museo de la Ciudad de Móstoles y sus múltiples significados

Descubre la exposición "El fuego" en el Museo de la Ciudad de Móstoles y sus múltiples significados

La ansiedad por el dinero se dispara: cómo afrontar la subida de precios por la guerra, según el psiquiatra madrileño Kazuhiro Tajima

La ansiedad por el dinero se dispara: cómo afrontar la subida de precios por la guerra, según el psiquiatra madrileño Kazuhiro Tajima

El Real Madrid pone a prueba su renacer visitando al City y con la carta Mbappé en el aire

El Real Madrid pone a prueba su renacer visitando al City y con la carta Mbappé en el aire

La autopista más peligrosa está en Toledo: descubre cuál es porque multiplica por 16 la media nacional

La autopista más peligrosa está en Toledo: descubre cuál es porque multiplica por 16 la media nacional

Ayuso suma a Ilia Topuria a sus campañas contra la droga en alerta por el cannabis: la edad de inicio está por debajo de los 15 años

Ayuso suma a Ilia Topuria a sus campañas contra la droga en alerta por el cannabis: la edad de inicio está por debajo de los 15 años

Madrid, principal destino de los gallegos que buscan trabajo fuera de su comunidad: uno de cada tres contratos firmados

Madrid, principal destino de los gallegos que buscan trabajo fuera de su comunidad: uno de cada tres contratos firmados

It Spain, el diseñador de Leganés que vistió a Lady Gaga y Rosalía: "Se me ha valorado más a nivel internacional que en España"

It Spain, el diseñador de Leganés que vistió a Lady Gaga y Rosalía: "Se me ha valorado más a nivel internacional que en España"