Así es la vida de Josele Román, la eterna secundaria del cine español que vive en Móstoles con 20 gatos

Aunque el nombre de María José Peralt Román nos resulte desconocido, detrás de él se esconde la actriz Josele Román (Valencia, 1946), quien, aunque inició su carrera en el mundo del baile, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. Fue una de las intérpretes destacadas del destape de los años 70. Su primera película, Pecados conyugales (1969), marcó el comienzo de una etapa cinematográfica que se extendió durante una década, principalmente como actriz de reparto en comedias de Mariano Ozores y Vicente Escrivá.

Sin embargo, la valenciana, afincada desde su llegada a la capital en Móstoles, ha tenido una vida "llena de obstáculos", como ella misma ha narrado en el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3). Aunque tuvo unos años en los que profesionalmente alcanzó el éxito, la actriz se ha visto obligada a desprenderse de un piso familiar en Madrid para hacer frente a una deuda bancaria. Y ya, alejada del cine, y ante la falta de oportunidades, apostó por la música rock, lo que afectó "seriamente a mi economía" y generó tensiones dentro de su entorno familiar. "En mi casa estaban enfadadas conmigo", recuerda en el programa vespertino presentado por Sonsoles Ónega.

Más de 100 películas y 18 obras de teatro en 60 años de carrera

En su extensa trayectoria, Josele Román puede presumir de haber rodado más de un centenar de películas y de haber participado en casi una veintena de obras teatrales. Sin embargo, como ella misma ha contado, un día "el teléfono dejó de sonar". Su último largometraje fue Kiki, el amor se hace (2016), dirigido por Paco León y protagonizado por él mismo junto a Candela Peña y Álex García.

Aunque sus apariciones en televisión en los últimos tiempos han sido principalmente para relatar su delicada situación, su último cameo fue en la serie de Telecinco Señoras del (h)AMPA, protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero, Mamen García, Ainhoa Santamaría, Pilar Castro y Marta Belenguer.

Josele Román enseñó su casa en un reporta de 'Espejo Público' / Atresmedia

Una casa en Móstoles gracias a una herencia de su madre

Josele Román vive en Móstoles, la ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid por detrás de la capital. Una casa "humilde", como ha contado en varias entrevistas, que compró su madre gracias a una herencia. "Vivo rodeada de gatos, cerca de 30 animales que van, vienen, no vuelven, se mueren, otros nacen... Gran parte de mis ingresos me lo gasto en su comida", explicó en LOC.

Antes de que desapareciera Sálvame, la actriz concedió una entrevista al programa de Jorge Javier Vázquez, donde la actriz confesó que "estoy bien de salud, pero estoy mal de dinero". Ahora, con 79 años, su única fuente de ingresos es una pensión. "Me dan 700 euros, pero me tendrían que dar 800 y pico".