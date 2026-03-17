Descubre la exposición "El fuego" en el Museo de la Ciudad de Móstoles y sus múltiples significados

El fuego es un elemento primordial que guarda diferentes simbolismos de acuerdo con las diferentes culturas. Mientras que en la cultura tradicional china este está ligado al corazón y la alegría siendo un elemento esencial para la claridad mental y la pasión por la vida, en otras civilizaciones representa la transformación, purificación y renovación. Todos estos significados son presentados en la nueva exposición "El fuego" que presentará la Asociación Fotográfica de Móstoles (AFOM).

Una muestra colectiva creada por el trabajo individual de los socios de la asociación que a partir del próximo 25 de marzo -y hasta el 26 de abril- estará expuesta en el Museo de la Ciudad del municipio madrileño. La propuesta forma parte de la oferta expositiva ofrecida por el Ayuntamiento de Móstoles y se enmarca en un contexto cultural donde el fuego simboliza alegría, transformación y conexión social.

Un fenómeno emocionalmente significativo que, desde tiempos prehistóricos ha sido un punto de reunión, donde se contaban historias y se fortalecían vínculos sociales. Mientras que en la filosofía griega, a través de Heráclito, se establece que "este mundo, que es el mismo para todos los seres, no ha sido hecho por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será un fuego siempre vivo, que se enciende y apaga con mesura. Hay un intercambio de todas las cosas con el fuego y del fuego con todas las cosas, como de mercancías con el oro y del oro con mercancías. Este fuego siempre vivo es símbolo del nacimiento continuo, del perfecto fluir de las cosas. Todo fluye, todo escapa y nada permanece; son aguas distintas las que cada vez nos bañan en el mismo río".

Los horarios de visita establecidos son: de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Mientras que los fines de semana este es de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:000 horas.

Descubre la historia de Móstoles en el Museo de la Ciudad

El Ayuntamiento de Móstoles además organiza visitas guiadas al Museo de la Ciudad durante los días 30, 31 de marzo y 1 de abril para conocer en profundidad la historia del municipio madrileño. Coincidiendo con los días de vacaciones escolares de Semana Santa, el museo ofrecerá visitas en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Las inscripciones podrán formalizarse a partir de hoy martes 17 de marzo. Para asegurar el correcto funcionamiento de la actividad, las visitas se organizarán en grupos.