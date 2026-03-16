El secreto que esconde una de las escenas más míticas de 'Torrente' y que se grabó en un conocido parque de Móstoles

Unos lo aman y otros lo odian, pero es un hecho que 'Torrente presidente' se ha convertido en el gran éxito de taquilla en España en lo que llevamos de 2026. El mítico personaje de Santiago Segura ha regresado a la gran pantalla después de unos años de descanso en la saga. Desde sus inicios en 1998 hasta última entrega, la historia del policía español José Luis Torrente ha estado muy ligada a Móstoles, municipio de la Comunidad de Madrid que ha sido parte de los rodajes de estos conocidos largometrajes.

El espacio de Móstoles en el que se rodó 'Torrente'

La primera película de la conocida saga de Santiago Segura, 'Torrente, el brazo tonto de la ley', se estrenó en 1998 y ganó dos premios Goya, además de convertirse en la más taquillera de la historia del cine español, más tarde superada por su secuela, 'Torrente 2: misión en Marbella'. El rodaje de este largometraje se extendió por diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, como Leganés, Navacerrada o San Sebastián de los Reyes, una lista en la que no falta Móstoles.

Una de las escenas más importantes de esta primera película de Torrente fue en Móstoles, pero tiene truco. Se trata de una escena en la que el personaje protagonista, está practicando tiros junto a Rafi, interpretado por Javier Cámara. Aunque en la película simulan que se trata del conocido parque de Casa de Campo, la realidad es muy diferente.

Esa escena conocida de la primera entrega de Torrente, en realidad se trata del Parque Prado Ovejero de Móstoles. Ambos espacios destacan por ser zonas llenas de árboles, con mucha vegetación, pero hay un detalle que no deja lugar a dudas de que se trata este municipio de la Comunidad de Madrid. Al fondo de la escena se pueden ver y identificar bien los edificios del barrio Estoril II, demostrando que no se trataba en realidad de Casa de Campo.

El Parque Prado Ovejero de Móstoles en la mítica escena de 'Torrente' / Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)

El protagonista de Santiago Segura está practicando tiros en Casa de Campo, un parque de Madrid que suelen utilizar los vecinos para ir a comer y pasar la mañana. Precisamente, acaban disparando a una familia que estaba de pícnic ese día, el padre les increpa y acaba llevándose todavía más disparos, mientras dice la frase "El campo es de todos". Otra frase mítica que recita en este momento es la de "En España, ser buen policía está muy mal visto".

El Parque Prado Ovejero se encuentra en el Distrito 2 Norte-Universidad, haciendo frontera con el municipio de Alcorcón. Es un espacio muy amplio, uno de los más grandes del municipio con una superficie de 77.834 metros cuadrados.

En el caso de 'Torrente presidente', la última entrega de esta exitosa saga, de nuevo se grabó en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid y Móstoles volvió a entrar en la lista. En algunas de las escenas de este "taquillazo" se puede reconocer al municipio.

La saga del policía José Luis Torrente no ha sido la única que ha utilizado Móstoles como plató de grabación. En la película 'El corazón del guerrero', la escena del concierto es en la plaza de toros de la localidad, aunque simula ser el Parque de Atracciones de Madrid. Además, el largometraje 'Nacida para ganar' del director Vicente Villanueva, no solo se rodó en el municipio, sino que el tiene un gran peso en el argumento.