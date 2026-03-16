Así será Madrid Puerta Oeste, uno de los polígonos más grandes de España, capaz de crear 6.000 nuevos empleos

La segunda edición del MIEB (Móstoles Impact Entrepreneurship Booster) ha traído grandes noticias al municipio mostoleño. En concreto, en relación al gran proyecto que tienen entre manos en el ayuntamiento: la llegada del polígono Madrid Puerta Oeste, que generará más de 6.000 puestos de trabajo.

Este polígono será uno de los más importantes de la región y se realizará junto a Móstoles Tecnológico y el Vivero de Empresas de la localidad, ocupando cerca de 2 millones de metros cuadrados. Colocará a Móstoles en el epicentro de los parques industriales y logísticos.

¿Cómo será Madrid Puerta Oeste?

Este polígono industrial estará conformado por tres sectores, sumando un total de 2.000.000 de metros cuadrados -el equivalente a 270 campos de fútbol-, y de este total 786.120 m² serán edificables. Desde el ayuntamiento explican que el objetivo es "acelerar su desarrollo lo antes posible para comenzar a ver los resultados lo antes posible". Según declaró el concejal de Urbanismo, Sergio Soler, "la tramitación del Convenio para constitución del Consorcio y de sus Estatutos podrían concretarse antes de este mismo verano". Y con todo ello se generarán más de 6.000 puestos de trabajo.

Con esta actuación se creará un sector estratégico en la zona oeste de la Comunidad de Madrid que contribuirá al desarrollo económico y social del municipio / Ayuntamiento de Móstoles

Pero este polígono no será únicamente 'la estrella' de Móstoles por su tamaño y capacidad de generar empleo; también lo será en sostenibilidad, ya que la energía eléctrica se realizará a partir de renovables y también contará con una red de frío-calor con bajas emisiones incluyéndose las estimaciones que puedan producir la urbanización. Además, se utilizará agua regenerada para el riego y se sumarán sistemas de drenaje urbano para gestionar el agua almacenada tras las lluvias. Aquí se aprovechará 'todo'.

Este desarrollo se adaptará a las nuevas necesidades y demandas de tejido industrial, logístico y tecnológico actuales, en las que existe gran demanda de parcelas de gran tamaño, que hará de Madrid Puerta Oeste uno de los mayores polígonos de Madrid y la zona centro de España.

"Paso a paso estamos convirtiendo a nuestra ciudad en un importante motor económico e industrial en la región. Gracias al compromiso de la Comunidad de Madrid con el desarrollo de Móstoles, nuestra ciudad está camino de convertirse en un punto estratégico a nivel nacional para el transporte de mercancías, siendo clave para la actividad empresarial y tecnológica de la región", declaró el primer edil.

Ayudará a que el paro siga descendiendo en Móstoles

Hace 10 años, en 2016, el paro en el municipio mostoleño era del 14,04 % (15.456 habitantes de 205.614). Ahora hay 9.536 vecinos sin un puesto de trabajo, por lo que la tendencia es positiva, aunque los datos siguen colocando a Móstoles como uno de los municipios con mayor porcentaje de paro. Es la quinta localidad con más parados (con respecto a su población), solo por detrás de Arganda del Rey (la primera, con un 9,16 %), Parla (8,93 %), Aranjuez (8,40 %) y Fuenlabrada (8,29 %).

Con estos 6.000 nuevos puestos de trabajo que traerá el polígono, desde el ayuntamiento esperan reducir estas cifras de desempleo.