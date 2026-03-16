El Ayuntamiento de Móstoles presenta talleres de autocuidado y derechos para mujeres entre abril y junio de 2026

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Juventud, Familia, Igualdad y Cooperación, ha presentado su nueva programación de talleres de igualdad para mujeres. Estas actividades, que se desarrollarán entre los meses de abril y junio de 2026, tienen como objetivo prioritario impulsar la autonomía personal, el autocuidado y el bienestar emocional de todas las participantes.

Toda la programación se centralizará en el Edificio de Familia e Igualdad, consolidándose como un referente para el desarrollo personal y el conocimiento de los derechos de las ciudadanas de Móstoles.

Formación en derechos y bienestar emocional para mujeres

Dentro de las propuestas destacadas se encuentra el taller titulado Que nadie te engañe: conoce tus derechos. Esta actividad se celebrará los martes, del 7 de abril al 2 de junio, en horario de 10:00 a 11:00 horas. El curso está diseñado para que las asistentes identifiquen sus derechos cotidianos y accedan a información clave sobre ayudas sociales disponibles.

Por otro lado, la salud mental ocupa un lugar central con el taller Bienestar emocional y autocuidado. Este espacio se impartirá los viernes, entre el 10 de abril y el 19 de junio, de 10:00 a 11:00 horas. Su metodología se enfoca en proporcionar herramientas prácticas para la gestión del estrés, la prevención del agotamiento y el refuerzo del autoconocimiento en un entorno seguro.

Espacios de encuentro y cultura femenina

El programa también apuesta por la creación de redes de apoyo mediante el espacio semanal Entre mujeres. Este grupo de encuentro tendrá lugar los jueves, del 9 de abril al 28 de mayo, de 10:00 a 11:30 horas. El taller busca generar un clima de calma y reflexión donde las participantes aprendan a establecer límites saludables y a conectar con sus propios deseos y experiencias compartidas.

La oferta cultural se complementa con un Club de lectura mensual dedicado exclusivamente a obras escritas por mujeres. Las sesiones de diálogo colectivo se realizarán el 8 de abril, el 4 de mayo y el 3 de junio, en un horario de tarde de 17:00 a 18:00 horas, fomentando así la visibilidad del talento femenino en la literatura.

Sesiones monográficas y píldoras formativas

Además de los cursos de larga duración, el Ayuntamiento de Móstoles ha incluido cápsulas de aprendizaje específicas. Entre ellas destaca Cuentos para la vida cotidiana, que analizará los valores de los relatos tradicionales los viernes 17 de abril, 8 y 29 de mayo, y 12 de junio.

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Asimismo, se han programado dos jornadas intensivas de gran valor terapéutico y social. La sesión La mochila invisible se llevará a cabo el 28 de abril para explorar las herencias emocionales, mientras que el 12 de mayo se impartirá la formación Cómo relacionarnos sin perdernos, enfocada íntegramente en mejorar las habilidades de comunicación asertiva.