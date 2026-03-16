Por solo 350 euros: así es el nuevo plan de viajeros para los mayores de 55 años de Móstoles

Cerca de 1.400 destinos y un total de 350.000 plazas. La edición de las XXI Rutas Culturales propuestas por la Comunidad de Madrid apuntan a ser la más grande hasta la fecha. Una iniciativa a la que los 77.680 vecinos de Móstoles de 55 años o mayores podrán optar para conocer tanto destinos nacionales como internacionales

Las rutas, que se desarrollarán a lo largo de 2026, incluyen viajes nacionales, escapadas culturales y circuitos internacionales con precios que parten desde los 350 euros, dependiendo del destino y la duración del viaje. La iniciativa busca fomentar el envejecimiento activo y ofrecer oportunidades de ocio y turismo cultural a los madrileños a partir de los 55 años.

Entre las propuestas disponibles se encuentran recorridos por ciudades históricas, itinerarios culturales por distintos puntos de Europa o viajes de mayor distancia que permiten conocer destinos internacionales, como por ejemplo Tanzania, California o un crucero por el Caribe de la República Dominicana. El programa también incorpora escapadas más breves y rutas temáticas que combinan patrimonio, gastronomía y naturaleza. Las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid llevan más de dos décadas en marcha y se han convertido en uno de los programas de viajes más demandados por los mayores de la región.

399 destinos nacionales y 867 propuestas en el extranjero

El programa está dirigido a personas empadronadas en la Comunidad de Madrid mayores de 55 años, que pueden viajar solas o acompañadas. Además, también pueden participar cónyuges o parejas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Las inscripciones se realizan a través de las agencias de viajes participantes en el programa, donde los interesados pueden consultar los destinos disponibles y las condiciones de cada ruta.

Entre el más del millar de opciones presentadas, 399 son destinos nacionales. Dentro de ellos hay 164 escapadas, 186 rutas por la Península y 49 viajes a las Islas Baleares y Canarias. Mientras que entre las 867 propuestas en el extranjero, se incluyen 34 destinos en Portugal, 81 ciudades europeas e internacionales, 57 circuitos exprés, 405 itinerarios de media distancia y 290 grandes viajes; además de 79 cruceros y 49 mercadillos navideños.

Varios balnearios, el Valle del Jerte o el sur de Francia, entre las novedades

El programa mantiene además 350 plazas gratuitas destinadas a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Como novedad, en esta edición se priorizará a quienes no pudieron acceder a una plaza en los dos últimos años, con el fin de ampliar el número de beneficiarios.

Entre las novedades de la edición de este año, se amplía el catálogo de destinos disponibles, con rutas tanto dentro de España como en otros países; como el Valle del Jerte o la campiña inglesa o el sur de Francia; además de varios balnearios.

El objetivo es ofrecer una mayor variedad de opciones para adaptarse a los intereses de los participantes y seguir fomentando el turismo cultural entre los mayores. Una población que en Móstoles representa el 35,66% de la ciudadanía.