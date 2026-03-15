Nace hoy La CRónica de Móstoles que publicará información diaria y será la sexta de la Comunidad de Madrid

Desde este domingo, 15 de marzo, Prensa Ibérica da un paso más en su apuesta por el hiperlocalismo con el nacimiento de La CRónica de Móstoles, una nueva 'publicación' que dentro de El Periódico de España ofrece información todos los días sobre la ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, después de la capital. Empeñados en vivir en la calle, ser uno más entre los vecinos de Móstoles, formar parte de las tertulias del bar... El típico de toda la vida que se entera de todo y lo cuenta todo, pero desde una perspectiva profesional y con objetivos tan periodísticos como sociales. Trabajamos la información para ser un vehículo vertebrador de una sociedad que cada día está formada por personas más diversas... pero con muchos puntos de unión y muchos intereses comunes.

Buceamos en lo cotidiano para mantener viva la llama de la convivencia y “hacer familia”, poniendo cara y ojos a las mil extraordinarias historias que llenan nuestras casas y de las que probablemente solo nos separan unas finas paredes. Ponemos en valor a las personas que construyen la ciudad. Seleccionamos las historias para ayudar a la integración de los nuevos vecinos a base de descubrir sus peculiaridades y convertir en atractivas sus diferencias, siempre complementarias y enriquecedoras.

Y con esa fórmula ganadora, en Prensa Ibérica tenemos ya más 100 de CRónicas con más de 5 millones de visitantes únicos en la red y más de 300.000 ejemplares cada mes.

La sexta CRónica en la Comunidad de Madrid

Con La CRónica de Móstoles, el grupo editorial suma ya seis CRónicas en la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares, Arganzuela, Carabanchel y Latina (todos ellos con versión en papel con una periodicidad mensual) y Pozuelo de Alarcón. Y desde mayo de 2025, Prensa Ibérica está presente en Castilla-La Mancha con La CRónica de Toledo que, además de la actualización diaria en su página web, también tiene su versión en papel que se reparte mensualmente en la capital manchega y los pueblos de los Montes de Toledo.

‘CERCA’: el proyecto que permite al lector diseñar un periódico cercano y a su medida

En la sociedad actual, marcada por una constante movilidad, ya sea por motivos laborales o por los viajes que se realizan, muchas personas desarrollan un fuerte sentimiento de pertenencia a varios lugares a la vez. Vivimos, trabajamos o pasamos etapas importantes de nuestra vida en distintos sitios, lo que hace que nuestras raíces se diversifiquen y que nos consideremos parte de más de un lugar. Esta realidad nos lleva también a sentir la necesidad de mantenernos informados sobre todo aquello que ocurre en esos entornos, que percibimos como parte de nuestra identidad.

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Para dar respuesta a estas necesidades informativas, en Prensa Ibérica reforzamos nuestra estrategia de contenido hiperlocal con el lanzamiento de un nuevo producto digital, CERCA, con el que llevamos hasta nuestros los lectores, de forma novedosa y sencilla, las noticias de todos aquellos lugares que sienten como propios, facilitando un acceso ágil y confiable a la actualidad que más les afecta.