EDUCACIÓN
Entramos en los últimos 10 días y esto es lo que hay que saber para elegir el colegio de tus hijos en Móstoles
La Comunidad de Madrid establece que las solicitudes de plaza para el próximo curso escolar se pueden presentar de forma presencial o telemática, con listas definitivas de admitidos el 27 de mayo para varios niveles
En el curso 2025/2026 Móstoles cuenta con 25.545 alumnos matriculados en sus distintos centros educativos. Y ya solo quedan diez días para la presentación de solicitudes de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para el próximo periodo escolar. Una de las principales novedades para el próximo curso 2026/2027 es que, por primera vez, se tendrá en cuenta al concebido no nacido para determinar los miembros de la unidad familiar y aplicar el criterio de familia numerosa.
En Educación Infantil y Primaria, los colegios públicos mostoleños acogen a 12.910 estudiantes, mientras que los concertados suman 2.022. La ESO se reparte entre 7.049 alumnos en institutos públicos y 987 en centros concertados. En Bachillerato, los institutos públicos tienen 2.496 estudiantes, frente a los 81 alumnos de los concertados. Además, la red municipal de Escuelas Infantiles y Casas de Niños ofrece 903 plazas para el primer ciclo de Educación Infantil, garantizando la atención a los más pequeños.
En la ciudad hay 25 guarderías (11 públicas y 14 privadas), 36 colegios públicos de Educación infantil y Primaria, 18 institutos de Educación Secundaria Obligatorio y 6 colegios privados (con y sin concierto), la Escuela Oficial de Idiomas y un Aula Universitaria de la UNED.
Las claves del proceso
Las claves del proceso
- El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 25 de marzo
- Afecta a Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato
- Por primera vez, se tendrá en cuenta al concebido no nacido en el primer ciclo de Infantil para el criterio de familia numerosa
- Participarán unas 150.000 familias
Publicación de listas y plazos de matriculación
Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial en el centro elegido como primera opción o de manera telemática a través de la web institucional de la Comunidad de Madrid. Para conocer las listas definitivas de admitidos habrá que esperar hasta el 27 de mayo para el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. En el caso del primer ciclo de Educación Infantil, la publicación será el 5 de junio.
El plazo de matriculación se extenderá del 11 al 25 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que en Secundaria y Bachillerato se prolongará hasta el 3 de julio.
Así son los criterios de baremación
En las enseñanzas de régimen general, el criterio con mayor puntuación seguirá siendo el de hermanos matriculados en el mismo centro. Así, se otorgarán 15 puntos por un hermano escolarizado y 30 puntos por dos o más.
En cuanto a la proximidad al domicilio, se mantiene el criterio de zona única de escolarización en cada municipio, una medida que el Ejecutivo autonómico considera "ampliamente reconocida y valorada por las familias madrileñas".
También se conservarán los criterios relacionados con la renta de la unidad familiar, limitada a perceptores de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital, así como la discapacidad, que los padres trabajen en el centro, la condición de familia numerosa o que padres o hermanos sean antiguos alumnos.
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