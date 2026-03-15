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SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Móstoles incrementa su plantilla de Policía Local con 20 nuevos agentes

Con dichas incorporaciones pasa a contar con 271 agentes

Con estas nuevas incorporaciones la plantilla de Policía Municipal cuenta actualmente con 271 agentes

Con estas nuevas incorporaciones la plantilla de Policía Municipal cuenta actualmente con 271 agentes / Ayuntamiento de Móstoles

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Móstoles celebró el pasado lunes el acto oficial de incorporación de 20 nuevos agentes de la Policía Municipal, que pasan a formar parte de una plantilla que alcanza ya los 271 efectivos, consolidando a la ciudad como uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid.

Según los datos del Índice de Criminalidad del Ministerio del Interior, la delincuencia descendió un 5% en 2025, con 8.151 infracciones penales frente a las 8.580 registradas el año anterior, lo que confirma una tendencia a la baja, especialmente en la criminalidad convencional.

El acto institucional tuvo lugar en el Teatro del Bosque y contó con la presencia del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, junto a responsables del Gobierno municipal y mandos de la Policía Municipal.

Los nuevos agentes se incorporan tras completar su periodo de prácticas en el municipio, durante el cual participaron en intervenciones reales como actuaciones con animales potencialmente peligrosos, reanimaciones cardiopulmonares (RCP), uso de desfibrilador (DESA), intervenciones por delitos contra la salud pública o actuaciones de protección a víctimas del sistema VioGén.

Estos policías superaron previamente el curso selectivo de formación básica para nuevos agentes de Policía Local impartido en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) y han finalizado seis meses de prácticas antes de integrarse plenamente en el cuerpo.

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Durante el acto también se proyectó un vídeo sobre el trabajo diario de la Policía Municipal y se entregaron diplomas a los nuevos agentes. El alcalde destacó su labor en la prevención, vigilancia y protección de los vecinos, subrayando que la seguridad es “clave para la convivencia y la libertad” en la ciudad.

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