Hasta el 22 de marzo
Galicia se instala en Móstoles con una inédita feria artesanal y gastronómica: desde pulpo o mejillones con actuaciones de gaiteros
La Plaza del Pradillo de Móstoles acoge hasta el 22 de marzo la feria 'Tierra, Mar y Montaña', con 24 puestos de gastronomía y artesanía de distintos puntos de España, destacando la cocina gallega
La Plaza del Pradillo de Móstoles se transformará estos días -hasta el próximo 22 de marzo- en un pequeño mercado gastronómico con sabor del norte. Diez días -desde este viernes- donde el centro de la ciudad acoge por primera vez la Feria Gastronómica y Artesanal 'Tierra, Mar y Montaña', un evento que reúne mercado tradicional, un amplio abanico gastronómico y actividades culturales en torno a la cocina gallega.
Vecinos mostoleños y visitantes podrán recorrer los 24 puestos en los que conviven productos gastronómicos y artesanía procedente de distintos puntos de España. El corazón de la feria es una gran carpa con barra y mesas donde se pueden degustar platos elaborados en el momento, especialmente vinculados con la cocina gallega, protagonista del evento.
La gastronomía gallega y los productos artesanales, protagonistas del mercado
El mercado, el cual abrirá todos los días a las 11:00 horas, mezcla sabores tradicionales con propuestas curiosas. El primero de los puestos que vemos nada más entrar al mercado es El Ermitaño, llegado desde Jaén con un gran cartel de plantas medicinales y con más de 100 años de historia. "Durante muchos años nos hemos dedicado a la adquisición de conocimientos relacionados con las platas y sus propiedades medicinales y también los divulgamos por toda la geografía española. Estos días estaremos en Móstoles esperando que muchos vecinos quieran conocer más acerca de este mundo", explican a este periódico.
Mientras que otro comerciante llegado desde Santander ofrece productos típicos cántabros como sobaos pasiegos o quesadas. A estos puestos se sumará uno de chucherías y productos variados.
Sin embargo, la oferta no se limita exclusivamente a la comida. Entre los puestos también se encuentran propuestas artesanales -de joyas, bolsos y más artículos- uno de los puestos es de maquetas de casitas cuidadas al más mínimo detalle.
Hay desde pastelerías, tiendas de modistas o cafeterías, hasta casas de un detective, la pequeña Venecia o un pequeño 'Chinatown'. Estas maquetas tienen un precio a partir de 49 euros y se montan desde cero, una actividad más que atractiva para compartir un tiempo en familia. A ello, se suma una pequeña zona de juegos donde los más pequeños podrán jugar al ajedrez, el parchís o las cartas.
Gaiteros y tradiciones gallegas que se descubrirán en Móstoles
Más allá de las degustaciones y jornadas dedicadas a los productos tradicionales gallegos como el pulpo, el marisco, el cocido o la ternera gallega, el evento incorpora actividades culturales vinculadas a la tradición gallega, con actuaciones de gaiteros o espectáculos como la queimada con conjuro, pensados para recrear el ambiente festivo de las romerías del norte.
Con esta mezcla de gastronomía, artesanía y música tradicional, la feria busca convertir durante unos días la Plaza del Pradillo en un punto de encuentro para vecinos y visitantes atraídos por la cultura gastronómica del norte.
Con el mercado artesanal abierto desde las 11.00 horas todos los días, contarán con actuaciones de gaiteros todos los días, a diferentes horas:
- Sábado 14: a las 19:30 horas
- Domingo 15: a las 13:00 horas
- Lunes 16: a las 19:30 horas
- Martes 17: a las 19:00 horas
- Miércoles 18: a las 19:00 horas
- Jueves 19 y viernes 20: a las 19 horas
- Sábado 21 y domingo 22: a las 13 horas
A estas actuaciones, se suman otras actividades como por ejemplo la degustación gratuita de mejillones el 19 de marzo. Mientras que otros productos como el pulpo o las almejas contarán en días concretos con un precio reducido. Además, todos los días habrá un cuentacuentos a las 18:00 horas y espectáculos de magia a las 20:00 horas.
Con esta mezcla de gastronomía, artesanía y música tradicional, la feria busca convertir durante unos días la Plaza del Pradillo en un punto de encuentro para vecinos y visitantes atraídos por la cultura gastronómica del norte.
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