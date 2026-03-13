Móstoles impulsa dos planes urbanísticos para construir más de 12.000 viviendas agilizando sus tiempos

La Comunidad de Madrid quiere seguir reforzando la oferta de vivienda en el sur de la región, facilitando así el acceso a jóvenes, familias y otros colectivos que tienen dificultades para encontrar casa. Móstoles se ha convertido en una de las zonas más atractivas para los nuevos compradores y, por eso, el gobierno regional busca cuidar esa oferta y cubrir las necesidades de la demanda. Acordada por la Aceleradora Urbanística regional (creada en diciembre del 2025) se ha llegado a la medida de acelerar dos planes urbanísticos en el municipio de más de 12.000 viviendas.

Se trata de una iniciativa que busca agilizar la tramitación administrativa de dos esperados proyectos urbanísticos. Estas obras reciben ahora la declaración de “especial relevancia”, con la que consiguen preferencia en su tramitación administrativa, reduciendo los tiempos habituales de aprobación. Es un sistema centralizado del gobierno de la Comunidad de Madrid y, aunque se reduzcan considerablemente los plazos, habrá una transparencia total en todo el proceso.

Así son las nuevas viviendas que llegarán a Móstoles gracias a la Aceleradora Urbanística regional

Estos dos proyectos de viviendas para Móstoles disponen de más de dos millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Hay que recordar que se trata de una de las localidades más pobladas de la Comunidad de Madrid, superando los 210.000 en 2025.

El primer proyecto de viviendas que va a llegar a Móstoles responde al Plan Parcial SUS R1, con una superficie de más de un millón de metros cuadrados. En esta zona se prevé la construcción de 9.538 viviendas, con más de un tercio de ellas (3.371) de protección pública. Se espera que estos nuevos edificios tengan buenas conexiones para el transporte público, además de cumplir con los criterios de eficiencia energética.

Edificio del Plan Vive en Móstoles / Comunidad de Madrid

El otro ámbito de viviendas que llegará a Móstoles será parte del plan SUS R4. Esta iniciativa va a añadir 2.503 nuevos hogares al municipio, en un espacio de 713.811 metros cuadrados y también de un gran porcentaje para vivienda pública, con 1.158 unidades.

Las cifras de los futuros edificios pueden variar. Hay unas parcelas que se contemplan para redes de locales que pueden terminar en vivienda asequible. Pueden llegar a incrementar su oferta con 372 adicionales.

Las viviendas que se van a desarrollar son acordes a las necesidades de sostenibilidad del mercado inmobiliario. Es decir, incluirán zonas verdes, una de las prioridades para los jóvenes o familias que planean comprarse una casa. También van a disponer de todos los servicios necesarios para la calidad de vida, como comercios próximos.

Cada vez son más los habitantes de la Comunidad de Madrid que buscan residencias en los municipios del sur. Los principales motivos son su cercanía con la capital, tanto en transporte público (Cercanías o autobuses) como en coche, los precios mucho más económicos que en el centro de la ciudad y el estilo de vida tranquilo, pero pleno que se puede llevar.