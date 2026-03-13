La ampliación la línea C-5 de Cercanías desde Móstoles abre la puerta a llegar a Villaviciosa de Odón

Con más de 72 millones de viajeros anuales, la línea C-5 de Cercanías Madrid es la más utilizada de toda la red y una de las que registra mayor saturación en horas punta. En sus trenes viajan a diario miles de vecinos del suroeste metropolitano que conectan municipios como Móstoles, Alcorcón, Leganés o Fuenlabrada con el centro de la capital. Ahora, la ampliación histórica de esta línea, que se suma al proyecto de "modernización" de la misma, vuelve a cobrar impulso con una novedad: el estudio del tren entre Móstoles y Navalcarnero analizará también la posible extensión del proyecto hacia Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte.

El Ministerio de Transportes está preparado el "estudio de viabilidad" para retomar la prolongación ferroviaria hasta Navalcarnero, un proyecto que quedó paralizado hace una década tras la suspensión delas sobras. Dentro de ese análisis técnico, se evaluará la posibilidad de añadir "nuevos ramales" que amplíen la cobertura ferroviaria del suroeste de la Comunidad de Madrid.

Un estudio que nace desde la petición del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Uno de los municipios que podrían beneficiarse de esta ampliación es Villaviciosa de Odón. El propio ayuntamiento confirmó recientemente que la localidad ha sido incorporada al estudio técnico que se realizará sobre el futuro de la infraestructura. Desde la administración local han indicado que "se trata de un primer paso para proceder al estudio de esta posibilidad tras las comunicaciones y gestiones mantenidas con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En ellas se le trasladó al Ministerio la importancia de que Villaviciosa de Odón forme parte de las evaluaciones técnicas relacionadas con esta conexión ferroviaria, dada su posición estratégica en el suroeste metropolitano y carencia de transporte interurbano más allá de la conexión por carretera a través de los autobuses de línea".

La inclusión de la localidad en el análisis responde a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ante el Ministerio para que se tengan en cuenta las necesidades de movilidad del municipio, que actualmente no cuenta con conexión ferroviaria directa y depende principalmente del transporte por carretera. Actualmente, dicho estudio se encuentra en fase de adjudicación, paso previo al inicio de los trabajos técnicos que permitirán analizar las distintas alternativas para desarrollo de esta infraestructura ferroviaria estratégica.

El plan forma parte del intento de reactivar la ampliación de la C-5 de Cercanías, cuya prolongación hasta Navalcarnero quedó paralizada en 2019 tras los problemas contractuales y la suspensión de las obras del proyecto original. Si finalmente el estudio concluye que el ramal es viable, el suroeste madrileño podría ganar una nueva conexión ferroviaria que mejoraría la movilidad entre varios municipios que, juntos, suman cientos de miles de habitantes.