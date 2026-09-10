Javier perdió a su hija Sara por suicidio con 20 años: "No se supera, pero aprendes a aceptar que no fue tu culpa"

El 22 de septiembre de 2020, Javier Jiménez, vecino del barrio madrileño de Aluche, recibió la llamada que ningún padre quiere contestar. Su hija Sara, de tan solo 20 años, acababa de suicidarse. La fecha ya estaba marcada para siempre en su calendario: ese mismo día se cumplían 14 años de la muerte de su mujer, víctima de un cáncer. En apenas unos minutos, el dolor volvió a instalarse en su vida.

Seis años después, ese sufrimiento se ha transformado en un proyecto para ayudar a otras familias. Javier fundó la Asociación Sara Jiménez, que lleva el nombre de su hija y trabaja para acompañar a familiares. En España se suicidan, 11 personas al día, una cifra que supera las muertes por accidente de tráfico y que continúa siendo una de las asignaturas pendientes de la salud pública.

"Empezamos dando charlas de prevención en institutos y ahora también las impartimos en el Ejército y en empresas. Hablamos de las señales de alerta, los factores de riesgo y de cómo actuar, porque el suicidio es una realidad ante la que muchas veces no sabemos cómo reaccionar ni cómo acercarnos a la persona que está sufriendo", explica a este periódico con motivo del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre.

"Mi hija era una persona normal, con amigos"

Sara tenía 20 años cuando decidió acabar con su vida. Se arrojó desde un sexto piso del piso de estudiantes de una amiga, quien fue la encargada de avisar a su padre. Durante años, Javier convivió con el sentimiento de culpa por no haber detectado ninguna señal que pudiera haberle salvado la vida. "Ahora sí veo algunas cosas a las que entonces no les di importancia y que podían ser señales de que algo le estaba pasando".

El aislamiento, pasar más tiempo en su habitación, dejar de arreglarse o cambiar su forma de vestir... Pero tenía 20 años y, además, estábamos en plena pandemia. "No pensé que pudiera significar algo más".

Sin embargo, reconoce que tenía una idea equivocada sobre el suicidio. "Antes pensaba que esto les pasaba a personas que tenían problemas muy graves: adicciones, drogas, abusos o acoso escolar. Lo relacionaba con eso. Mi hija. Era una persona normal, buenísima, tenía amigos, estaba integrada. Jamás me dijo que le pasaba algo y un día tomó esa decisión".

Después del suicidio de su hija, Javier fundó la Asociación Sara Jiménez para ayudar a otros padres / Cedida

El duelo después del suicidio

Otra de las reivindicaciones de la Asociación Sara Jiménez es mejorar la atención que reciben las familias después del suicidio. "A mí me hicieron contar el dinero que llevaba mi hija en el bolso: eran 36 euros. Y yo pensaba: "Mi hija acaba de fallecer y me estás haciendo contar los 36 euros que llevaba encima". También hicieron un acta de entrega del bolso, del móvil... En ese momento lo que menos te preocupa es el móvil. Además, hasta las ocho de la mañana del día siguiente no me lo entregaron. Entonces piensas: '¿Pero qué me estás contando?'".

Hay otra frase que tampoco ha conseguido olvidar. "El día que fui a reconocer el cuerpo de mi hija, la psicóloga que estaba de guardia me dijo: 'Usted no se preocupe, esto pasa mucho''".

"Hablar del suicido salva vidas"

La Comunidad de Madrid, que tiene una de las tasas más bajas de suicidio del país, cuenta actualmente con 21 equipos específicos destinados a la prevención y atención de las conductas suicidas. Sin embargo, para Javier, el principal obstáculo sigue siendo el silencio.

"Hablar salva vidas. Tenemos que dejar de esconder esta realidad. Hay 11 personas al día que se están muriendo en España por suicidio y esto es un fallo de la sociedad".

También reclama una mayor responsabilidad a la hora de informar sobre estos casos. "Hay que hacerlo con cuidado, sabiendo qué hay que decir y cómo decirlo. No se puede publicar el método porque eso no aporta nada y puede ser perjudicial. Lo importante es hablar del sufrimiento, de la prevención y de que hay ayuda".

024, línea de atención a la conducta suicida El 024 ofrece atención telefónica gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 365 días del año, para personas con pensamientos o riesgo de conducta suicida.

También cree que las redes sociales han contribuido a que el suicidio sea invisible. No obstante, cree que "todavía queda muchísimo por hacer, pero ahora existen más recursos y más herramientas para hablar del suicidio. Eso es un paso adelante".

Aprender a convivir con el dolor

Seis años después, Javier no habla de superar la muerte de una hija, sino de aprender a convivir con ella. "No te puedo decir que se supere, pero sí que aprendes a aceptar que fue su decisión y que tú no tienes la culpa".

Necesitó ayuda psicológica para dejar atrás un sentimiento de culpa que le consumía. "Esto que te estoy diciendo ahora, después de seis años, al principio no lo pensaba así. Al principio era mi culpa. Imagínate que mi mujer, unas horas antes de morir, me dijo: 'Cuida de la niña'. Cuando pasó todo esto, lo único que pensaba era: '¿Qué he hecho mal? He fallado como padre?'".

Hoy comparte su historia convencido de que escuchar a otras personas y dejarse ayudar fue una parte esencial de su recuperación. "Es muy difícil, pero con ayuda psicológica y, sobre todo, compartiendo con mucha gente lo que has vivido, poco a poco vas avanzando".