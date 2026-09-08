El rincón de Madrid donde más de 6.000 extremeños celebran el Día de Extremadura con bailes, jotas y tradición

Este martes 8 de septiembre se celebra el Día de Extremadura, fecha oficial en la que esta Comunidad Autónoma festeja para rendir culto a sus costumbres, tradiciones e identidad regional, coincidiendo con la fiesta religiosa de la Virgen de la Guadalupe, patrona de la región y que en 1928 recibió el título de Reina de las Españas o de la Hispanidad.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el distrito de Latina es el que concentra el mayor número de extremeños en Madrid, con un total de 6.801 personas. Le sigue Carabanchel (6.348), Puente de Vallecas (5.959) y Fuencarral-El Pardo (5.389). En lo más bajo de la tabla, Barajas, con 829 extremeños que cambiaron su lugar de residencia, y Chamartín (1.947)

En Madrid viven más de 70.000 extremeños, cifra superior a la población de Mérida (60.195 habitantes). Por provincias, hay más pacenses (36.472) que cacereños (34.803), o lo que es lo mismo, más belloteros que mangurrinos tuvieron que salir de su tierra natal para comenzar una nueva etapa en la capital española.

Sin embargo, que vivan lejos de su querida Extremadura no impide que puedan seguir manteniendo sus costumbres y celebraciones, una actividad que el Centro Cultural Extremeño de Aluche lleva realizando 45 años desde que su sede abrió sus puertas en 1981.

Los miembros del grupo musical Sanguijuelas del Guadiana. / Europa Press/ Ricardo Rubio

Actuaciones de agrupaciones folclóricas con coros, danzas y canciones típicas regionales

Cada 8 de septiembre, este centro abre sus puertas para que todos los extremeños y extremeñas residentes en Madrid se reúnan con motivo del Día de Extremadura. Este año, los eventos preparados para la ocasión contarán con bailes, coros y rondallas, una de las formas más tradicionales con la que los paisanos extremeños cuentan para mostrar la devoción tanto a su tierra como a la Virgen de Guadalupe.

Será durante la tarde, cuando el Grupo Folclórico Raíces Extremeñas ofrezca sus tradicionales cánticos y canciones al público asistente, agrupación que también será responsable de entonar una misa cantada en honor a la patrona.

Pero el festejo no acaba aquí, después será el turno de la compañía de la Asociación de Folclore Extremeño ‘El Respingo’, que viene desde el municipio cacereño de Jaraicejo para ambientar la celebración con sus mejores coros y danzas. Esta rondalla extremeña es una de las más populares de la región, cuenta con 45 miembros e interpretan jotas, romances y bailes típicos de la geografía extremeña de forma totalmente altruista.

Desde su perfil en redes sociales, el Centro Cultural Extremeño de Aluche anima a todos sus paisanos a visitar su sede en calle Los Yébenes 241 bis, en el distrito Latina. “El Día de Extremadura es una jornada para celebrar la historia, la cultura, los logros y la identidad de todos los extremeños y así lo haremos nosotros también”, expresan desde el centro cultural.