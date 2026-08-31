Vuelve 'Calle 10' al distrito madrileño de Latina: todas las bandas que actuarán, ubicación, fecha y horarios

Vuelve 'Calle 10' al distrito de Latina, y lo hace en este 2026 con su XII edición. Se trata de un evento donde los vecinos disfrutan, y volverán a hacerlo, de espectáculos y culturas de todo tipo: conciertos, danzas, batucada... Y volverá a tener lugar en la calle Guareña (en el barrio de La Águilas), el sábado 19 de septiembre, de 12 hasta las 23 horas.

Programación de 'Calle 10' este año

De 12 a 12:30 horas inaugurará la fiesta un pasacalles a cargo de la Asociación Cultural la Dulzaina de Aluche

De 12 a 12:30 exhibición de 'Judo' a cargo de 'Judo Club R.A.M. Las Águilas'

Desde las 12 hasta las 15 horas, zancudos y malabaristas recorriendo toda la calle

De 12:30 a 12:45 exhibición de Break Dance con 'South side connection'

De 12:30 a 14:30 estatuas vivientes en varios espacios escénicos de la calle

De 12:50 a 13:30 teatro infantil a cargo de la compañía El Globo Rojo, con 'Una de animales'

De 13:30 a 14:15 horas concierto de Swing Machine Orchestra

De 14:15 a 15:30 electrocharanga 'Rock on Wheels'

De 15:30 a 17 habrá un descanso, pero permanecerán los talleres infantiles

De 17 a 17:45 horas batucada 'Batalá Madrid'

De 17:30 a 20:30 zancudos y malabares recorriendo toda la calle

De 17:30 a 19:30 estatuas vivientes en varios escénicos de la calle

De 17:45 a 18:30 teatro infantil a cargo de la compañía El Globo Rojo

De 18:30 a 19:20 pasacalles de 'Lume de Biqueira Celtic Band'

De 19:20 a 20:15 pasacalles 'Carrusel ambulante'

De 20:15 a 20:45 horas folclore tradicional a cargo de los grupos 'Asociación de Danzas Raíces de Chile' y 'Tusuy Ñan camino de la danza'

De 20:45 a 21:45 horas será turno del grupo Kompadres Muertos

Pondrán el broche final de 21:45 a 23 horas '3deVermu Funk & Disco DJset a vinilo'.

Un evento donde lo pasan bien grandes y pequeños

Y esta es su principal baza para que Calle 10 triunfe año a año. Esta es su XII edición, y no es casualidad. La mezcla de actividades para mayores y pequeños la convierte en la combinación perfecta para que todos lo pasen en grande en el distrito durante tantas horas.

Además, desde la Junta Municipal de Latina organizan con la hostelería de la calle Guareña el día para que todo salga perfecto; les permiten sacar mesas a las calles para que los vecinos puedan disfrutar de los espectáculos mientras se toman una bebida al sol. Y, de esta forma, apoyan tanto a los artistas locales como a los bares.

Participan muchos artistas en 'Calle 10', y para ellos este evento es "de los pocos de este tipo en Madrid. Cada año es más completo, con más nacionalidades...", nos explican.