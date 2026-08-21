La remodelación de la carretera de Boadilla mejorará el entorno urbano del distrito Latina

El próximo lunes 24 de agosto, el Ayuntamiento de Madrid dará comienzo a las obras de remodelación de la carretera de Boadilla en el tramo comprendido entre la calle Carabias y el límite con Pozuelo de Alarcón, en el distrito Latina. Un proyecto que cuenta con una financiación de 1,7 millones de euros y que mejorará los recorridos peatonales, el estacionamiento y la conexión entre el barrio Campamento y la Casa de Campo, según informa el Consistorio madrileño en un comunicado.

La finalización de los trabajos está prevista para la primavera del próximo año. Las actuaciones abarcarán un total de 18.162 metros cuadrados y permitirán incorporar 3.981 metros cuadrados más de superficie peatonal, así como 1.292 metros cuadrados más de calzada. También se habilitarán 29 plazas de aparcamiento que se sumarán a las 194 actualmente disponibles junto a la Casa de Campo.

Se mejorará la accesibilidad para personas con movilidad reducida, entre otras

El proyecto contempla la ampliación de las aceras, vados y cruces para adaptarlos a los criterios actuales de accesibilidad. También se modificará la sección de la vía para favorecer el calmado del tráfico y facilitar la convivencia entre peatones, transporte público y vehículos privados.

La nueva distribución de la carretera irá acompañada de medidas para reforzar la seguridad vial, entre ellas la instalación de tres nuevos semáforos, la adaptación de los ya existentes y la colocación de nuevas señales verticales. También se actuará sobre los principales obstáculos existentes para las personas con movilidad reducida, pasos de peatones y entornos de paradas de autobús.

Menos tráfico, más árboles y mejor alumbrado

Los trabajos de remodelación de la carretera de Boadilla también contribuirán a reducir el tráfico en la zona. Una transformación del entorno derivada del soterramiento de la A-5 y de la ejecución del Paseo Verde del Suroeste. La vía contará con dos carriles en sentido único de salida de Madrid entre las calles de Carabias y Ayllón. A partir de este punto, se mantendrá el doble sentido de la circulación hasta la glorieta de conexión de las carreteras M-502M-511 para garantizar el acceso al barrio. Además, se modificará el sentido de circulación en el primer tramo de la calle de Ayllón y en la calle de Campo Florido.

Otro de los principales cambios será el incremento del arbolado. Frente a los 55 árboles existentes actualmente, tras la remodelación habrá 188 ejemplares, lo que supone incorporar 133 árboles al ámbito. Las nuevas plantaciones se distribuirán tanto en el viario como en las zonas verdes vinculadas a las áreas de aparcamiento.

El alumbrado también será modernizado mediante 75 nuevos elementos, entre luminarias led, alumbrado específico para las zonas de aparcamiento y nuevas columnas, que permitirán sustituir progresivamente las antiguas luminarias de vapor de sodio. La renovación reducirá en 1.190 vatios la potencia instalada y disminuirá el consumo energético de la instalación.

Las obras afectarán a la movilidad mientras se ejecuten

Durante los primeros días, los trabajos se centrarán en la ocupación de los espacios necesarios para el acopio de materiales y en las tareas de señalización y adaptación de la zona. En una primera fase, se mantendrá el doble sentido de circulación entre la glorieta de la M-502/M-511 y la calle de Claudio Sánchez-Albornoz.

A medida que avancen las obras, se implantará de forma anticipada el sentido único de salida de Madrid, con un único carril de circulación. Esta configuración será posible por la menor intensidad de tráfico existente actualmente como consecuencia de las obras de soterramiento de la A-5 y permitirá reforzar la seguridad durante los trabajos. El objetivo es coordinar las afecciones al tráfico de esta actuación con la futura puesta en servicio del nuevo túnel.

La implantación del sentido único obligará asimismo a modificar el itinerario de vuelta de la línea 65 de EMT Madrid, que circulará por las calles de Villaviciosa y Carabias para incorporarse después al paseo de Extremadura en sentido salida y continuar por la avenida de los Poblados.

La iniciativa ha sido impulsada por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, dentro de la Estrategia del Sur que incluye diferentes actuaciones para convertir a los nueve distritos del sur en motor de transformación urbana, económica y medioambiental de la ciudad.