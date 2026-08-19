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DEL 4 AL 12 DE SEPTIEMBRE

El arte Jondo iluminará el distrito de Latina: el ciclo "Flamenco en Templete José Menese" regresará este septiembre

El barrio de Puerta del ángel acogerá grandes figuras como Paco del Pozo, Esther Merino, Elena Andújar y el espectáculo "Flamencas"

Templete

Templete / Ayuntamiento de Madrid

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Alejandro López Marclay

Madrid se prepara para una vibrante jornada musical al ritmo del cante, el baile y el sentimiento con la llegada de una nueva entrega del ciclo cultural "Flamenco en el Templete José Menese". A partir del viernes 4 al sábado 12 de septiembre, el barrio de Puerta del Ángel se convertirá en el epicentro madrileño más aclamado de la cultural flamenca, reuniendo a algunas de las voces y referentes más aclamados del panorama actual en una propuesta totalmente gratuita y abierta a todo público.

La cita cultural estará ubicada en la Plaza Huarte de San Juan, el templete "José Menese" es mucho más que un punto de encuentro vecinal en el Distrito de Latina, es en realidad un bastión de la memoria y la difusión cultural en la capital. Su nombre rinde homenaje a uno de los cantaores más comprometidos y fundamentales de la historia reciente del flamenco, convirtiendo este espacio al aire libre en el enclave perfecto para acoger espectáculos cargados de autenticidad, emoción y excelencia artística. Durante más de una semana, las tardes madrileñas se llenarán de compás y compenetración entre artistas y espectadores.

Programación del evento

La programación de esta edición destaca por su cuidada selección de propuestas que rinden tributo a la riqueza y diversidad del arte jondo, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entre las figuras confirmadas que destacan en el cartel se encuentran:

  • Paco del Pozo: Referente indiscutible del cante madrileño y ganador de la prestigiosa Lámpara Minera, cuya maestría, temple y profundidad vocal aseguran veladas memorables sobre las tablas.
  • Esther Merino: Una de las cantaoras extremeñas con mayor proyección del circuito actual, reconocida por su absoluto respeto a la tradición y su deslumbrante personalidad escénica.
  • Elena Andújar: Versatilidad, compás y temperamento puro al servicio de una voz inconfundible que transita con soltura entre la pureza y los matices más contemporáneos del género.
  • Espectáculo "Flamencas": Una propuesta de gran calado escénico que pone en valor la impronta, el talento y la fuerza creadora de la mujer en el arte flamenco a través del cante, la guitarra y el baile en directo.

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Con este ciclo, la Junta Municipal del Distrito de Latina reafirma su compromiso con la descentralización de la oferta cultural y el libre acceso a las artes escénicas de máxima calidad. La gratuidad del evento busca dinamizar los espacios públicos de la zona y acercar los secretos del cante Jondo tanto a la afición más veterana como a las nuevas generaciones de espectadores que buscan iniciarse en este arte universal.

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