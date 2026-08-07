Nuevas aceras y menos barreras: así mejora la accesibilidad de siete calles del barrio de Campamento en Latina

El barrio de Campamento en el distrito de Latina sigue sumando cambios. A la transformación urbanística que está llamada a modificar buena parte del barrio, se une ahora una actuación más inmediata y visible para los vecinos: la renovación de varias calles para mejorar la accesibilidad y facilitar los desplazamientos a pie.

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado las obras realizadas en siete vías del barrio, una intervención que ha permitido reconstruir aceras, eliminar barreras y crear una plataforma única en uno de sus cruces. Las actuaciones se han desarrollado en las calles Sedano, Fuentesauco, Villacarriedo, Galicia, Prado Alegre, Cartaya y Carpesa. El objetivo de los trabajos ha sido mejorar la movilidad peatonal y garantizar que los itinerarios puedan realizarse con mayor continuidad y accesibilidad.

Estas son las principales actuaciones en las calles de Latina

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentra la demolición y reconstrucción de aceras, además de los trabajos de drenaje necesarios para facilitar la evacuación de las aguas. También se han instalado distintos tipos de pavimentos peatonales y firme con mezcla bituminosa.

Uno de los cambios más destacados se encuentra en la intersección de las calles Sedano y Fuentesauco, donde se ha construido una plataforma única de coexistencia entre peatones y vehículos. Para ello, se han eliminado obstáculos y barreras, se ha ampliado el espacio destinado a los peatones y se han incorporado pasos de peatones. La intervención también ha supuesto el rediseño de la configuración de algunos viales para facilitar el recorrido de los peatones y mejorar las condiciones de accesibilidad

También se ha actuado sobre la señalización horizontal y vertical y se ha renovado parte del mobiliario urbano.

La actuación ha contado con un presupuesto de 254.437 euros y se ha financiado mediante el Plan Integral de Barrio (PIBA) de Campamento 2025-2026. Según explica el Ayuntamiento, este plan contempla la reforma de la urbanización de las vías públicas del entorno siguiendo un orden de prioridad establecido a partir de las necesidades detectadas conjuntamente por los técnicos municipales y las asociaciones vecinales

El Ayuntamiento también ha desarrollado de forma simultánea otras actuaciones para mejorar la accesibilidad peatonal dentro del distrito de Latina. En concreto, se han ejecutado obras en la Colonia Juan Tornero, en el barrio de Puerta del Ángel, financiadas a través del Plan SURES 2025-2026.

Así, Campamento afronta una etapa marcada por dos escalas de transformación. Por un lado, las actuaciones que permiten mejorar ahora el espacio público y facilitar los desplazamientos de los vecinos. Por otro, el gran proyecto urbanístico que irá modificando el entorno en los próximos años y que convertirá esta zona del suroeste de Madrid en uno de los nuevos focos de crecimiento residencial de la capital