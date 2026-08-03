La colonia Juan Tornero de Latina da un paso hacia una mayor accesibilidad peatonal

Ya están finalizados los trabajos de mejora de la accesibilidad peatonal de la Colonia Juan Tornero, situada en el distrito de Latina. Estos han consistido en la rehabilitación de los accesos a los portales en las calles de Baena, Laín Calvo y Doña Mencía, además de la mejora de un paso de peatones. También se ha creado un muro ornamental como homenaje a la ubicación original de la Quinta de Goya, conocida como la Quinta del Sordo, solar demolido en 1909.

Los trabajos de mejora en esta zona del barrio de Puerta del Ángel han contado con la construcción de rampas de acceso a portales, una modificación que facilita el acceso a personas con movilidad reducida, así como el traslado de cargas y bienes tanto desde fuera como hacia dentro de las viviendas. Además, el proyecto ha contado con la habilitación de una plataforma única de circulación para peatones y vehículos.

La propuesta forma parte del Plan SURES 2025/26 del Ayuntamiento de Madrid, y ha contado con un presupuesto de 283.000 euros. Una iniciativa con el principal objetivo de regenerar las infraestructuras urbanas a través de políticas de reequilibrio territorial, de las cuales el distrito Latina se ha beneficiado.

Uno de los complejos residenciales del distrito que ha formado parte de los trabajos de mejora y rehabilitación ha sido la Colonia Juan Tornero, situada en el barrio de Puerta del Ángel, donde el concejal de Latina, Alberto González, ha visitado las reformas ya finalizadas durante las primeras horas de este lunes.

Un plan para el desarrollo del sur madrileño

El Plan de Desarrollo del Sur y del Este, también conocido como con el Plan SURES, tiene como objetivo reducir los desequilibrios históricos que afectan al sur y al este de Madrid, impulsar su desarrollo e igualar la calidad de vida y de oportunidades entre los 9 distritos que lo componen y la media de la ciudad, en los que viven más del 44% de la población madrileña, tal y como apunta el Ayuntamiento de Madrid en su portal web.

El Plan SURES fue presentado a la Comisión Permanente el 23 de junio de 2020. Actualmente, el número de proyectos abordados en las diferentes Mesas Técnicas Sectoriales es de 46, formados por un total de 279 actuaciones que han sido examinadas y valoradas; estando aún programadas un total de 263.

Esta iniciativa multidepartamental, se propone la renovación de infraestructuras y la adecuación de instalaciones, así como la modernización e implementación de innovaciones en áreas tan diversas como son el medio ambiente, cultura, deporte, industria, transporte, espacios públicos, vivienda, violencia de género, atención social o educación.