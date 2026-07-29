Un bosquete japonés, más de 500 árboles y zonas de ejercicio: así es el 'nuevo' parque de Las Cruces

Después de cuatro años de espera, los vecinos de los distritos de Latina y Carabanchel pueden disfrutar de una nueva zona verde de sombra y descanso. El parque de Las Cruces ha terminado su reforma integral con un 'lavado de cara' completo de este espacio verde. El Ayuntamiento de Madrid ha dado por finalizado la tercera fase de los trabajos, realizados en la zona del parque que se encuentra en Latina, después de que las primeras actuaciones se llevaran a cabo en 2023 y 2024.

El resultado final: más de 500 árboles, alrededor de 36.000 arbustos, un bosquete japonés y zonas de ejercicio repartidas entre las 49 hectáreas del parque. En total, la rehabilitación integral del parque ha contado con una inversión de 4 millones de euros, desarrollada principalmente a través del plan de desarrollo de los distritos del Sur y del Este de Madrid (Plan SURES).

Las fases I y II, ejecutadas en 2023 y 2024 principalmente en el ámbito de Carabanchel, contaron con presupuesto conjunto de 2,1 millones de euros y permitieron renovar una parte significativa del parque mediante la mejora de caminos, zonas ajardinadas, accesos y espacios estanciales, además de la plantación de 268 árboles y más de 24.000 arbustos. Mientras que la III y última fase, dotada con 1,8 millones de euros, ha completado la renovación de todo el ámbito, además de la plantación de 339 nuevos árboles y 12.590 arbustos.

Así el bosquete japonés dentro del parque

Dentro de la renovación paisajística, se ha incluido la plantación de un bosquete Miyawaki, que recibe su nombre del creador de este método de forestación, el botánico japonés Akira Miyawaki. Se trata de un espacio de reforestación rápida, sobre el que se plantan solo especies autóctonas que interactúan entre sí y que crea bosques muy densos, biodiversos y autosuficientes en pocos años.

En el caso del bosquete Miyawaki del parque de Las Cruces, cuenta con 194 árboles, 1.190 unidades de arbolado en alveolo forestal y 3.524 arbustos.

Zona de deportes del parque de Las Cruces / Ayuntamiento de Madrid

En lo que respecta a las nuevas zonas de arbustos, se ha aportado una capa de acolchado o mantillo con el objetivo de mejorar la conservación de la humedad del suelo y así reducir la aparición de vegetación no deseada. El diseño de las plantaciones tiene en cuenta las perspectivas visuales desde los principales accesos y ejes viarios. Todo ello para aportar colorido, riqueza paisajística, seguridad y calidad ambiental al conjunto del parque.

Un parque más accesible y sostenible

Entre las actuaciones más destacadas, se encuentra la conexión definitiva del carril bici que discurre paralelo a la avenida de los Poblados con el existente en la calle Joaquín Turina, mejorando así la continuidad de la red ciclista y facilitando la movilidad más segura y sostenible. También se han remodelado varios accesos al parque, especialmente en el entorno del aparcamiento situado junto a la gasolinera de Aluche, donde se han reconstruido las escaleras y adaptado las rampas.

Asimismo se ha reacondicionado el corredor correspondiente al trazado de la línea soterrada de alta tensión, respetando las limitaciones técnicas de esta infraestructura, además de renovar la red de riego, el sistema de drenaje, los pavimentos y las zonas estanciales, mejorando la funcionalidad y la calidad ambiental del conjunto del parque.

Zona deportiva del parque de Las Cruces / Ayuntamiento de Madrid

La actuación en el parque de Las Cruces incorpora nuevos equipamientos destinados al disfrute de vecinos de todas las edades. Entre ellos, destacan una nueva área canina equipada con elementos específicos para mascotas, un circuito biosaludable para personas mayores, dos pistas de petanca, una zona de entrenamiento al aire libre y una nueva área infantil accesible con juegos inclusivos, una tirolina y un rocódromo.

La renovación se completa con nuevo mobiliario urbano, mesas de picnic, aparcabicicletas, talanqueras de madera en el entorno del estanque y luminarias led de alta eficiencia energética distribuidas por el nuevo carril bici, los caminos principales y las áreas estanciales.