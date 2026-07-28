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EN EL DISTRITO DE LATINA

Madrid descubre un nuevo tesoro paleontológico: una tortuga gigante de hace 15 millones de años

El Ayuntamiento de Madrid descubre los restos fósiles de una tortuga gigante perteneciente a la época del Mioceno durante las obras de construcción del nuevo aulario del CIFSE en el distrito de Latina

Los restos fueron hallados durante la construcción del nuevo aulario del CIFSE en Latina

Los restos fueron hallados durante la construcción del nuevo aulario del CIFSE en Latina / Ayuntamiento de Madrid

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María Saiz

María Saiz

Lo que comenzó como unas obras para ampliar las instalaciones del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) ha terminado convirtiéndose en un hallazgo de gran interés científico. Los trabajos promovidos por el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Latina han permitido descubrir los restos fósiles de una tortuga de más de 15 millones de años de antigüedad.

Una pieza que ayudará a conocer mejor el ecosistema que ocupaba la capital durante el Mioceno, la época geológica del periodo Neógeno que abarca desde hace unos 23 millones de años hasta hace 5,3 millones de años. En concreto estos restos pertenecen al caparazón de una tortuga gigante perteneciente a la especieTitanochelon bolivari, datados entre el Mioceno inferior y el medio.

Los restos fueron retirados y restaurados y están a la espera de ser trasladados al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, donde podrán continuar siendo estudiados por los especialistas. Estos no son los primeros restos arqueológicos de esta especie encontrados en España. Previamente, han sido hallados en lugares de la Comunidad de Madrid, como Somosaguas, Carpetana o el Cerro de San Juan del Viso (Alcalá de Henares).

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, dio a conocer el descubrimiento durante una visita a las obras del nuevo edificio, donde recordó que no es la primera vez que una actuación impulsada por el Ayuntamiento permite sacar a la luz restos de gran valor científico. De hecho, recordó el precedente registrado durante la construcción del parque de bomberos del centro logístico de La Atalayuela, donde aparecieron restos de un mamut en octubre de 2023.

El caparazón de la tortuga bolivari tiene más de 15 millones de años de antigüedad

El caparazón de la tortuga bolivari tiene más de 15 millones de años de antigüedad / Ayuntamiento de Madrid

El nuevo edificio del CIFSE cuenta con una inversión de 16,8 millones de euros

El hallazgo se ha producido en el marco de la construcción del nuevo aulario del CIFSE, el cual está previsto que las obras finalicen en el primer trimestre de 2027. Una actuación que forma parte del plan municipal de modernización de las infraestructuras destinadas a los servicios de seguridad y emergencias. El edificio supondrá una inversión de 16,8 millones de euros y contará con una superficie construida cercana a los 9.720 metros cuadrados. Estará comunicado con el inmueble principal en todas sus plantas e incorporará nuevas aulas de formación, espacios polivalentes, salas de reuniones y zonas destinadas al entrenamiento de los diferentes cuerpos municipal.

Según detalló el Ayuntamiento, desde 2019 se han invertido más de 105 millones de euros en la construcción de nuevos equipamientos para Policía Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y el propio CIFSE. A esta cantidad se suman otros 92 millones destinados a la reforma y modernización de instalaciones ya existentes, con el objetivo de adaptar los espacios a las nuevas necesidades de los servicios esenciales de la ciudad.

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Las obras del nuevo edificio del CIFSE en Latina están previstas que finalicen en el primer trimestre de 2027 / Ayuntamiento de Madrid

Más allá de la curiosidad del descubrimiento, el fósil aporta una nueva pieza para reconstruir el paisaje que ocupaba la actual Comunidad de Madrid durante el Mioceno, cuando gran parte del territorio presentaba condiciones ambientales muy diferentes a las actuales. La aparición de especies como la Titanochelon bolivari confirma la presencia de ecosistemas favorables para este tipo de grandes reptiles terrestres hace millones de años y convierte una obra pública destinada a la formación de los servicios de emergencias en un inesperado punto de encuentro entre la ingeniería, la historia y la paleontología.

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