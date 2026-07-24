Latina seguirá a base de goles: cinco equipos renuevan sus convenios para seguir entrenando y jugando en el distrito

Los clubes de fútbol del distrito madrileño de Latina están de enhorabuena. El pasado jueves el concejal Alberto González firmó la renovación por un año más de los convenios de colaboración de deporte base con cinco equipos de la zona: Club Deportivo Ferilán, el Cantera Fútbol Club, el Club Deportivo Goya, el Club Deportivo Los Yébenes San Bruno y el Club Deportivo Lucero Linces.

Esta renovación es vital para los clubes, ya que les permite continuar con su labor de fomento e impulso del deporte de base en las instalaciones deportivas municipales de Latina.

Cinco equipos que están a base de goles en el distrito de Latina

En la Instalación Deportiva Municipal Básica Concejal Gabriel Fernández, entrenan los jugadores del Club Deportivo Ferilán, así como los del Cantera Fútbol Club, agrupación que contó entre sus filas con el cantautor Marwán, creador del himno del club. Este último cuenta con diez equipos y el primero compite en la división de Segunda Aficionado.

El Club Deportivo Goya, en el barrio de Los Cármenes, podrá seguir utilizando la IDB Los Caprichos. Cuenta con categorías inferiores y con equipos femenino y masculino y se trata de un club consolidado y reconocido en la división regional preferente de la Comunidad de Madrid. Fundado en 1954, está considerado como un club histórico, al ser el decimosexto más antiguo y con más historia de la ciudad.

El Club Deportivo Lucero Linces mantiene su sede en la IDB Castroserna, en el barrio de Lucero. Constituido en el año 1946, cuenta con una larga trayectoria en la práctica del fútbol gracias a una academia y todos sus equipos son mixtos, hasta llegar a la categoría de cadete. El primer equipo se encuentra en la división de Preferente Aficionado, que es el equivalente a la séptima categoría del fútbol español.

En cuanto al Club Deportivo Los Yébenes San Bruno, fundado en 1970, cuenta con equipos en todas las categorías de fútbol base y continúa su labor en la IDB Parque Cerro Almodóvar, en el barrio de Aluche. Este equipo tiene a su primer equipo en Preferente Aficionado.

¿Sabías que Latina es el distrito con más espacio para hacer deporte de Madrid?

No es el distrito más grande ni el que más habitantes tiene, pero sí el que mayor superficie destina a las actividades deportivas, con un total de 398.759 metros cuadrados. Ello significa que cada habitante tiene para practicar deporte 1,66 metros. En total, hay 40 instalaciones para que los vecinos practiquen sus disciplinas favoritas, con una gran variedad de actividades.

El punto central de estos espacios en el distrito es el barrio de Aluche. Destaca el Centro Deportivo Municipal de Aluche, con una superficie de 185.000 metros cuadrados. Son más de 2.500 los vecinos de todas las edades que pasan por la instalación y hacen uso del equipamiento deportivo.