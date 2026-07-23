Adiós al abandono en Caño Roto: Madrid aprueba el plan para regenerar el barrio de Los Cármenes

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves de forma inicial el Plan Especial que permitirá actuar en los espacios interbloques del Poblado Dirigido de Caño Roto Sur, en el distrito de Latina. La medida, impulsada por el Área de Políticas de Vivienda, busca regularizar la situación urbanística de estos terrenos para hacer posible su remodelación y recuperar unas zonas que, en muchos casos, presentan un importante estado de deterioro.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, explicó tras la reunión de la Junta de Gobierno que esta actuación se enmarca en el Plan Regenera Madrid y afectará a una superficie de 55.055 metros cuadrados, correspondiente a parte de la Unidad de Regeneración 10.20 'Caño Roto'.

El objetivo del plan es adaptar la calificación urbanística y registral de estos espacios libres, establecer el marco jurídico que permita intervenir sobre ellos y fijar las directrices para las futuras actuaciones de regeneración urbana.

Accesibilidad, seguridad y sostenibilidad

"Por fin hemos encontrado la manera y los instrumentos urbanísticos para poder actuar y transformar un espacio público que, en muchos casos, no estaba en las mejores condiciones", destacó Sanz.

En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió el compromiso del Gobierno municipal con barrios que, a su juicio, "han estado olvidados durante muchos años". El regidor aseguró que esta actuación permitirá dotar a Caño Roto del "cuidado público" que necesitaba.

El Poblado Dirigido de Caño Roto Sur forma parte de las áreas incluidas en el Plan Regenera Madrid, la estrategia municipal destinada a rehabilitar barrios consolidados construidos antes de 1985. Las futuras intervenciones seguirán criterios de accesibilidad, seguridad, sostenibilidad e integración social, con el objetivo de crear entornos urbanos más habitables y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Tras esta aprobación inicial, el Plan Especial se someterá a información pública durante un mes. Posteriormente, el Ayuntamiento recabará los informes sectoriales necesarios antes de continuar con su tramitación definitiva.