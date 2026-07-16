Madrid Móvil
Casi 80 avisos cada hora: los distritos de Madrid con más avisos por incidencias en la vía pública
Es el cuarto distrito con más reportes de desperfectos en la vía pública comunicados a través de la aplicación Madrid Móvil
Una acera levantada, una papelera rota, bolsas de basura acumuladas, una farola apagada o un banco en mal estado. Son pequeñas incidencias que forman parte del día a día de cualquier ciudad y que, cada vez con más frecuencia, los madrileños comunican al Ayuntamiento a través de la aplicación Madrid Móvil y del sistema de Avisos Madrid. En lo que va de 2026, el Consistorio ha recibido 370.191 avisos procedentes de los 21 distritos, 25.113 de ellos procedentes de Latina.
El distrito 10 es el cuarto de toda la capital con mayor número de incidencias comunicadas, únicamente por detrás de Cento (31.355), Puente de Vallecas (28.095) y Ciudad Lineal (27.543). Los datos públicos en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid muestran, además, que 18.762 avisos de Latina ya han sido resueltos, mientras que el resto continúa en diferentes fases de tramitación. Una situación pareja a la mayoría de los distritos madrileños, que mantienen alrededor de 7.000 avisos pendientes, una cifra que refleja el elevado volumen de incidencias que gestiona el Ayuntamiento.
Aluche es el barrio con más incidencias comunicadas
Dentro del propio distrito también existen diferencias. Aluche concentra el mayor número de avisos enviados por los vecinos, con 6.361 comunicados, seguido de Las Águilas, con 5.817, y Puerta del Ángel, con 5.370. A continuación aparecen Lucero (4.515), Los Cármenes (2.623), Campamento (1.730) y Cuatro Vientos, que registra 649 avisos, siendo el barrio con menor actividad dentro del distrito.
Lejos de interpretarse únicamente como un indicador de problemas, estas cifras reflejan también un mayor uso por parte de los vecinos de las herramientas municipales para comunicar desperfectos y participar en el mantenimiento del espacio público. Cada incidencia enviada incorpora una fotografía, la ubicación exacta y una descripción del problema, lo que facilita la actuación posterior de los servicios municipales.
Así funciona la aplicación Madrid Móvil
La aplicación Madrid Móvil permite a cualquier ciudadano comunicar incidencias detectadas en la vía pública desde el teléfono móvil o desde la versión web del servicio Avisos Madrid. Para ello, basta con seleccionar la ubicación sobre el mapa, elegir el tipo de incidencia, añadir una breve descripción e incorporar fotografías que ayuden a identificar el problema.
Una vez registrado, el aviso es enviado al servicio municipal competente, que se encarga de la valoración y, en su caso, de la reparación. El usuario puede consultar posteriormente el estado de la incidencia y comprobar cuándo ha sido resuelta.
Toda esta información también puede consultarse públicamente a través del Mapa de Avisos Madrid, donde aparecen geolocalizadas las incidencias registradas en la ciudad y su estado de tramitación. Esta herramienta permite conocer qué problemas se han comunicado en cada barrio y cuáles ya han sido solucionados, ofreciendo una fotografía prácticamente en tiempo real de las necesidades detectadas por los propios vecinos.
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