Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid

El proyecto del soterramiento de la A-5, en el distrito de Latina, fue presentado en 2023, los primeros trabajos preliminares se ejecutaron en 2024, y en julio de 2025 se inició la excavación del túnel. Han sido muchos años de demanda y espera. Y la realidad es que, en julio de 2026, ahora los vecinos ven más que nunca la luz al final del túnel. Lo hemos comprobado de primera mano.

La CRónica de Latina se desplaza hasta el propio túnel por el que más de 80.000 vehículos circularán a diario, mientras antes se hacía por la parte superior, generando ruidos y contaminación para los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas. Lo que antes eran molestias, en 2027 será un enorme paseo verde. Estas imágenes muestran cómo está el túnel —una vez excavado por completo—.

La técnica que se ha empleado para excavar el túnel de 3,2 kilómetros, llamada ‘cut and cover’, se basa en excavar desde la superficie una zanja, construir en ella desde la superficie y, en un último paso, volver a cubrir la parte superior con tierra para recuperar su estado original. Dolores Ortiz, directora de Planificación e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, nos explica que "lo hemos hecho con este método porque una tuneladora cuesta 20 millones de euros y sale rentable a partir de los 6 kilómetros, y aquí eran solo 3,2. No era rentable".

Los trabajos que se están llevando a cabo actualmente se centran en especial en "todos los sistemas de cableado, ventiladores, cuartos técnicos, salidas de emergencia...", nos detallan.

También falta todavía por cubrir alguna parte superior: el enlace de Boadilla estará acabado "en la primera quincena de julio" y el de Yébenes estará cerrado "en agosto". Lejos queda el mes de julio de 2025, cuando comenzó la excavación del túnel que no solo ha cumplido los plazos, sino que ha ido por adelantado, lo cual no suele ser habitual en obras y menos si hablamos de actuaciones estas dimensiones.

Conocemos algunos aspectos relevantes del túnel, como que por este túnel tan solo pasarán —por el carril VAO— los autobuses interurbanos. Los urbanos, que son para moverse por el barrio, seguirán circulando por la parte superior. Además, cada 200 metros habrá una salida de emergencia en los dos sentidos y cada kilómetro y medio habrá dos cuartos técnicos, donde se encontrarán todos los sistemas de ventilación entre otros. Y cuartos para personas con movilidad reducida. Todo está medido al milímetro.

La faraónica obra está en plazo

A finales de mayo se dio por finalizada la excavación y los plazos que manejan desde el Ayuntamiento son:

En septiembre se iniciarán las obras del futuro Paseo Verde del Suroeste. El proyecto incluirá pérgolas solares, colinas artificiales, carril bici y 7.200 árboles. Serán 80.000 m² de nuevas zonas verdes . Finalizarán las obras a principios de 2028.

. Finalizarán las obras a principios de 2028. En diciembre de este año el túnel se reabrirá el túnel al tráfico.

Por el túnel circularán más de 80.000 vehículos a diario / Juan Luis Martín

Aunque cumplir los plazos no ha sido tarea sencilla. Durante todo este recorrido han tenido que hacer frente a decenas de obstáculos —y los que quedan—, pero desde el Ayuntamiento de Madrid explican que, en concreto, ha habido dos retos hasta ahora:

"Las lluvias lo pusieron complicado a principios de año", nos cuentan. Explican que durante este periodo "los vertederos estaban cerrados, y tuvimos que almacenar todo el material en el propio túnel y luego extraerlo, en vez de hacerlo directamente". El otro gran reto hasta ahora ha sido —y sigue siendo— la incertidumbre con los suministros "por las guerras. Ahora estamos preocupados con los ventiladores. Esperamos que no haya problemas".

Y una de las principales quejas vecinales durante este tiempo han sido los cortes inesperados de internet. De repente, sin ningún motivo, se levantaban y no les funcionaba el internet. Desde las compañías alegan que se debe a "motivos ajenos a ellos", y desde el Ayuntamiento explican que se ha debido en la mayoría de las ocasiones a que "preguntábamos y ni ellos sabían dónde estaban sus cables, y para continuar con la obra teníamos que cortarlos". Los vecinos esperan que no vuelva a ocurrir.

Los datos a tener en cuenta del túnel y del proyecto 3,2 kilómetros de túnel.

de túnel. Más de 600 trabajadores en el proyecto.

en el proyecto. El tráfico se reducirá en un 90 % en superficie. Pasaban 80.000 vehículos a diario.

en superficie. Pasaban 80.000 vehículos a diario. Supondrá 11 minutos de ahorro por trayecto en hora punta.

en hora punta. 400 máquinas han movido 278.000 metros cúbicos de tierra, que se han usado para formar las tres colinas que posteriormente se emplearán para transformar la parte superior.

Se trabaja en la prolongación para llegar a la M-40

¿Llegará el soterramiento de la A-5 hasta el final de Cuatro Vientos? Esta es una de las preguntas más planteadas por los vecinos de Latina, en especial por los de este barrio, desde que se presentó el proyecto.

Fuentes directas del Ayuntamiento de Madrid confiesan que "tenemos un estudio y estamos trabajando en ello. Aunque ahora estamos centrados en acabar lo que tenemos por delante y cumplir los plazos. Tenemos un anteproyecto para que se alargue hasta casi la M-40. En caso de hacerse se llevaría a cabo a finales de 2027 o, probablemente, en 2028". Además, "se iría haciendo por fases" y el principal problema es que "el presupuesto que manejamos es limitado".

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Según anunció el propio Ayuntamiento "llegaríamos hasta las últimas viviendas del barrio de Cuatro Vientos, a la altura de la Dehesa del Príncipe". Para los vecinos, al igual que en los otros barrios afectados donde el soterramiento sí ha llegado, sería un antes y un después. Y desde las numerosas asociaciones vecinales siguen haciendo fuerza para que el túnel llegue hasta sus puertas. Ellos también quieren ver la luz al final del túnel.