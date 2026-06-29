Incendio en un edificio del distrito madrileño de Latina deja un herido grave y obliga a evacuar a varios vecinos

Un incendio declarado en una vivienda de la calle Salorino, en el distrito de Latina, ha obligado a la evacuación de numerosos vecinos y ha dejado un balance de 14 personas atendidas por los servicios de emergencia.

El fuego se ha originado en una tercera planta y ha terminado rompiendo por fachada, lo que ha generado una rápida propagación de humo al resto del edificio. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para extinguir las llamas y evacuar a los residentes afectados.

El SAMUR-Protección Civil ha atendido a 14 personas, una de las cuales ha sido trasladada en estado grave al Hospital de La Paz. Además, otra persona ha sido trasladada por precaución.

En las labores de extinción han participado 10 dotaciones de bomberos, que han logrado apagar el incendio, ventilar el inmueble y revisar la estructura del edificio para descartar nuevos riesgos. El fuego ha calcinado por completo la vivienda donde se originó y ha afectado por humo a otras dos.

La Policía Municipal de Madrid ha colaborado en el dispositivo de emergencia y en el desalojo de los vecinos.