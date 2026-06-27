Latina cumple 50 años como distrito, pero su historia en Madrid se escribe desde hace siglos

El distrito madrileño de Latina (hay un total de 21 en la ciudad) celebra en este 2026 su 50 aniversario. Medio siglo acompañando a la capital del país. El 14 de junio de 1976 inauguró su propia junta municipal y se convirtió en el distrito número 10 de Madrid. El resto es historia.

Actualmente está compuesto por siete barrios: Aluche, Campamento, Cuatro Vientos, Las Águilas, Los Cármenes, Lucero y Puerta del Ángel. Muchos de estos, antes habían vivido décadas compartiendo administración con el distrito de Carabanchel, ya que ambos distritos se delimitan entre sí.

Son 50 años de historia, que merecen ser celebrados. Vamos a repasar algunos de los mitos, hitos y monumentos más destacados de esta zona de Madrid.

No es lo mismo el barrio de La Latina que el distrito de Latina

Es uno de los problemas más frecuentes a los que el distrito se enfrenta a diario. Por un lado está el famosísimo barrio céntrico de La Latina y, por otro lado, el distrito de Latina. Entre una zona y otra y hay siete kilómetros de distancia. No, no son lo mismo. Aunque muchos los confunden.

Y, ¿por qué ambos, siendo distintos, reciben el mismo nombre? El origen es el mismo: llevan el apodo de Beatriz Galindo, una mujer nacida en Salamanca hacia 1475, que llegó a la corte de los Reyes Católicos y fundó en Madrid el Hospital de la Concepción de Nuestra Señora —conocido popularmente como el Hospital de La Latina— junto a la plaza de la Cebada. A Beatriz la llamaban 'La Latina' por su dominio del latín, y por ello posteriormente se llamó así al hospital, al barrio y al distrito. Hat-trick.

Aunque, tristemente, este hospital al que daba nombre Beatriz fue demolido en 1904 para ensanchar la calle de Toledo. Solo se conserva a día de hoy la portada, que hoy puede verse en los jardines de la Escuela Superior de Arquitectura de la Ciudad Universitaria.

La ribera del Manzanares era un lavadero

En el actual paseo de Extremadura, una de las zonas más frecuentadas del distrito de Latina, se encontraba antes la vía que conectaba Madrid con Extremadura y Portugal, y por ahí se encontraban ventas, posadas, instalaciones militares, huertas junto al río Manzanares... Miles de historias y secretos las que ocurrieron en este enclave histórico.

Otro lugar histórico del distrito es el Puente de Segovia, donde se encontraba la rivera del Manzanares, y esta fue uno de los principales lavaderos de la ciudad.

Lavanderas del río Manzanares sustentaron a su comunidad con menos de un céntimo al día / Archivo Conde de Manila. Fototeca IPCE

Este trabajo físico, que requería tiempo y esfuerzo, se convirtió en un oficio de hasta 14 horas diarias para las mujeres de clases populares, quienes además de lavar su propia ropa, comenzaron a ofrecer sus servicios a las clases altas a cambio de un salario mínimo, de apenas dos pesetas (lo que, actualmente, sería poco más de un céntimo) al día.

¿Conoces la iglesia neomudéjar de Santa Cristina?

Es uno de los edificios más singulares del distrito. Fue construida en 1904 junto al antiguo asilo de párvulos promovido por la reina regente María Cristina de Habsburgo. Su arquitectura neomudéjar, inspirada en modelos toledanos, la convierte en uno de los templos más característicos del oeste madrileño y en uno de los mejores ejemplos de este estilo en el distrito.

Aunque la historia de esta iglesia no puede ser concebida sin la Guerra Civil, que la destruyó por completo. En los años 50 obtuvo la personalidad de la que hoy disfrutan sus vecinos, gracias a la restauración que se llevó a cabo tras ser arrasada durante los combates.

El histórico Aeródromo de Cuatro Vientos, cuna de la aviación española

En enero de 1911, una comisión militar propuso al Ministerio de la Guerra la adquisición de unos terrenos junto a la carretera de Extremadura para instalar la primera escuela de pilotos de España y un centro de pruebas de aeroplanos. El 7 de marzo de ese año entró en vigor el reglamento que creaba oficialmente el Aeródromo de Cuatro Vientos, y con él nació la aviación militar española.

Son cientos de hazañas históricas las que este aeródromo ha vivido. A día de hoy alberga el Museo de Aeronáutica y Astronáutica. De este aeródromo salieron los primeros pilotos militares del país. Aquí probó su primer autogiro —el invento que cambió la aviación mundial— Juan de la Cierva. También se formó la primera piloto española de la historia, María de la Salud Bernaldo de Quirós Bustillo.

El gran salto demográfico de Latina

Es a día de hoy el tercer distrito más poblado de Madrid, con 241.672 habitantes. Aunque no siempre fue así. El subidón de población se dio en los años 50, 60 y 70, cuando la capital acogió a miles de familias procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y otras zonas de España. Algunos barrios de Latina como Aluche, Las Águilas o Lucero pasaron de ser terrenos dedicados a la agricultura o zonas deshabitadas a convertirse en zonas muy pobladas.

Es el claro ejemplo del barrio de Aluche, que actualmente es el más poblado del distrito, con cerca de 69.000 habitantes. Y Aluche tomó su nombre del arroyo Luche, que regaba antiguas huertas en la zona. Lo que fueron quintas y campos de cultivo se transformó en enormes zonas residenciales.

La historia arquitectónica de Caño Roto

El poblado de Caño Roto fue construido entre 1957 y 1963, y su nombre proviene de uno de los arroyos que discurrían por esta zona hacia el río Manzanares. En la posguerra, Madrid tenía un problema urgente de vivienda. Decenas de miles de familias llegaban a la ciudad sin apenas recursos y se instalaban en asentamientos precarios. La respuesta institucional fue la creación de los llamados poblados dirigidos, y el de Caño Roto se convirtió en el más reconocido de todos.

Sus arquitectos fueron José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro, y apostaron por un conjunto de viviendas de tipologías distintas, lo que no era habitual en aquella época. El resultado fue un barrio con escala humana y variedad tipológica que estudios de urbanismo de todo el mundo siguen citando como referencia de arquitectura social del siglo XX.

El distrito de Latina en 2026: el más grande del suroeste

Con más de 241.000 habitantes, el distrito de Latina atraviesa uno de los momentos de mayor transformación de las últimas décadas. La principal actuación en estos momentos es el soterramiento de la A-5, una infraestructura que desde 1968 ha dividido el distrito en dos. En su lugar, sus vecinos disfrutarán en 2027 del Paseo Verde del Suroeste, un gran parque lineal de 3,2 kilómetros que permitirá conectar barrios hasta ahora separados por el tráfico a diario.

Latina puede presumir en muchos aspectos, y uno de ellos es de las zonas verdes, en especial con el Parque de la Cuña Verde, un espacio de unas 65 hectáreas que une la Casa de Campo con el Parque de San Isidro a través de los barrios de Lucero y Los Cármenes. Sus dos miradores, conocidos como el Alto y el Bajo, ofrecen una de las mejores panorámicas de Madrid, con vistas privilegiadas de la Catedral de la Almudena y el Palacio Real.

Buena parte de la evolución urbanística y social del distrito puede descubrirse en la exposición conmemorativa instalada en el Auditorio Paco de Lucía hasta el 15 de julio de 2026.