El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: "Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia"

El padre Damián, todo un fenómeno en redes sociales con más de 35.000 seguidores en Instagram y 740.000 en TikTok deja el ejercicio sacerdotal tras 20 años. Así lo ha confirmado recientemente en sus propios perfiles de redes.

"Hola todos. Después de un tiempo, he decidido retirarme definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal. Ha sido una decisión lenta y enormemente difícil", ha comenzado declarando.

Afirma tener sus propias razones para haber tomado esta decisión y anunciarlo públicamente, en especial cuatro:

"Ya ha pasado un tiempo prudente desde que tomé la decisión. Llevo tiempo viviendo y trabajando fuera de la vida sacerdotal.

de la vida sacerdotal. Necesitaba cerrar esta etapa de mi vida.

Siento responsabilidad ante lo que ha sido mi presencia pública en los medios.

ante lo que ha sido mi presencia pública en los medios. Y, sobre todo, que esta comunicación me permite desde hoy vivir en plena libertad".

Y también ha habido otras razones de peso, que, como él mismo afirma se guarda "para mí". Ahora quiere vivir una nueva vida, e incluso no descarta "formar mi propia familia".

"Aunque los últimos años de servicio han sido muy duros y han estado bañados en tristeza, me encuentro ahora con mucha paz. Miro hacia atrás y siento mucha gratitud. He recibido mucho amor. He sido un sacerdote misionero feliz. Granada, Italia, Madrid, Mérida, India, Honduras, Colombia... Muchos lugares y todos están grabados en mi corazón", ha detallado.

Habéis dejado en mí una huella imborrable Padre Damián

Este sacerdote 'viral' estuvo en el barrio madrileño de Aluche

Dado su alcance en redes, son muchas las personas que se hallarán sorprendidas por su retirada del mundo sacerdotal. En especial los vecinos del barrio de Aluche, ya que en el año 2020 el padre Damián llegó a esta zona de Madrid con la ilusión de difundir la palabra de Dios. Estuvo en la Parroquia de San Gerardo, y por aquel entonces todavía no era una estrella de las redes. Nadie se imaginaría en lo que se convertiría meses más tarde. A raíz de sus vídeos en redes resolviendo dudas a los fieles se hizo viral. El situado abajo es uno de los ejemplos.

Algunas de las preguntas que resolvía en sus virales vídeos eran:

¿Qué pasa si un cura quiere estar con una mujer a escondidas? "Un amor a escondidas no es bueno ni para el sacerdote ni para la persona con la que esté. Es mejor si se replantea su vida y toma una decisión para un lado o para el otro ".

"Un amor a escondidas no es bueno ni para el sacerdote ni para la persona con la que esté. Es mejor si se replantea su vida y ". ¿Está bien o se puede bautizar a los animales? "No sabéis a cuantos animales he bautizado siendo niño, pero es un bautizo simbólico , igual que si haces entierros para alguna mascota que se muera en casa".

"No sabéis a cuantos animales he bautizado siendo niño, pero , igual que si haces entierros para alguna mascota que se muera en casa". ¿Por qué si Dios no tiene forma lo podemos ver en el paraíso? "Se abrirá nuestra visión, podremos contemplar a Dios cara a cara, pero no existirán los parámetros de tiempo o espacio . Veremos a Dios por ser uno con nosotros".

"Se abrirá nuestra visión, podremos contemplar a Dios cara a cara, pero . Veremos a Dios por ser uno con nosotros". ¿Alguna vez has presenciado un milagro? "¿Te parece poco milagro ver por la calle a una pareja de ancianos que se han amado toda la vida? ¿Te parece poco milagro la eucaristía? ¿El sacramento del perdón ?"

"¿Te parece poco milagro ver por la calle a una pareja de ancianos que se han amado toda la vida? ¿Te parece poco milagro la eucaristía? ¿El ?" ¿Ser homosexual es pecado? ¿Pone eso en la Biblia? "No es pecado y no pone eso en la Biblia. Nunca puede ser materia de pecado. La condición humana, en este caso sexual, creada por Dios, nunca puede ser pecado".

Participó en La Voz con 25 años, ya de cura

Una de las pasiones del padre Damián siempre ha sido la música. Aunque sus perfiles en redes sociales ganaron seguidores a partir de la pandemia, fue en 2014 cuando empezó a hacerse conocido gracias a su participación en ‘La Voz’. Pasó de fase en las “audiciones a ciegas” y escogió el equipo de Antonio Orozco. La recuerda como una gran experiencia de aprendizaje. Superó tres de las cinco fases del concurso. Fue eliminado contra el ganador de esa edición.

Ahora, colgando los hábitos, Damián tendrá más tiempo que nunca para dedicarse a la música y a todas sus aficiones.