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ACCIDENTE

Herido grave un motorista de 57 años tras chocar con un coche en el distrito madrileño de Latina

El suceso tuvo lugar antes de las 08:30 horas de este martes

Herido grave un motorista al chocar con un coche en un cruce de calles en el distrito de Latina

Herido grave un motorista al chocar con un coche en un cruce de calles en el distrito de Latina

Raquel Serrano

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EFE

Un motorista de 57 años ha resultado herido grave este martes con múltiples traumatismos tras impactar con un vehículo en un cruce de calles del distrito de Latina. Según informa Samur-Protección Civil, el accidente ha tenido lugar poco antes de las 8:30 horas en el cruce de la calle Concejal Francisco José Jiménez Martín con la calle Gotarrendura.

Por causas que ya investiga la Policía Municipal la moto ha chocado con el vehículo. Como consecuencia del impacto, el motorista ha sufrido múltiples traumatismos, entre ellos una fractura abierta de tibia. Tras ser intubado, ha sido trasladado grave al hospital Clínico

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