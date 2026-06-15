Fin de la incertidumbre en Aluche: el colegio Amadeo Vives conservará su pista deportiva, ahora cubierta

Después de meses de incertidumbre y preocupación entre parte de la comunidad educativa, los alumnos del CEIP Amadeo Vives de Aluche podrán seguir contando con la pista deportiva. El anteproyecto presentado por el Ayuntamiento de Madrid del nuevo centro de mayores previsto en la calle Camarena, 2 despeja una de las principales dudas del proyecto: la instalación mantendrá la pista deportiva, ahora cubierta, que tendrá conexión directa con el colegio y permitirá que los estudiantes continúen haciendo uso de ella.

La CRónica de Latina dentro de El Periódico de España ha tenido acceso al anteproyecto elaborado por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, un documento que aún podrá incorporar ajustes y que detalla cómo será el futuro equipamiento. La actuación incluirá un nuevo centro de mayores en Aluche de cuatro plantas, con una superficie construida de 2.237,91 metros cuadrados, al que se sumará una pista deportiva cubierta anexa de 1.077,34 metros cuadrados y una amplia terraza exterior asociada a la segunda planta que actuará como cubierta de la propia instalación deportiva.

Convivirán la pista deportiva y el centro de mayores

El acceso principal al edificio se realizará desde la calle Valmojado, mientras que la pista deportiva contará con una comunicación directa con el CEIP Amadeo Vives, ubicado en la parcela colindante al norte. Esta conexión permitirá que el centro educativo pueda hacer uso de la instalación, uno de los aspectos que más inquietud había generado entre la comunidad educativa ante la posibilidad de perder este espacio para la actividad física.

Así será la pista deportiva anexa en la parcela de Camarena, 2 / Ayuntamiento de Madrid

La nueva pista contará con unas dimensiones de juego de 20 x 40 metros, adaptadas para la práctica de baloncesto, fútbol sala y otras disciplinas deportivas, con una altura libre de siete metros. Además, estará cubierta, aunque no completamente cerrada, y dispondrá de iluminación natural gracias a un patio inglés de cinco metros de ancho que rodeará la instalación. Según el anteproyecto, se trata de uno de los elementos más representativos del conjunto.

Así será el nuevo centro de mayores de Aluche

El centro de mayores se distribuirá en cuatro plantas pensadas para albergar diferentes servicios y actividades. La planta baja, con una superficie de 531.87 metros cuadrados, incluirá el área de acceso y recepción, además de una sala polivalente de 150,16 metros cuadrados que podrá utilizarse como salón de baile o salón de actos. En esta planta también se integrará la pista deportiva cubierta.

En la primera planta, de 517,46 metros cuadrados, se ubicarán la biblioteca y sala de lectura, un taller, los servicios de podología y peluquería, una sala de reuniones y las dependencias administrativas del centro. La segunda planta, con una superficie de 578,97 metros cuadrados, albergará el comedor principal de 201,60 metros cuadrados, equipado con cocina propia y cafetería. Este espacio estará vinculado a una terraza exterior ajardinada de 1.049,40 metros cuadrados. Además, esta planta dispondrá de un taller y una sala de informática.

Recreación de la terraza ajardinada del nuevo centro de mayores de Aluche / Ayuntamiento de Madrid

La tercera y última planta del edificio se reservará por completo a la actividad física de los usuarios del centro. Sus 609,61 metros cuadrados se organizarán en zonas para actividades dirigidas y otra equipada con máquinas de ejercicio, además de contar con los correspondientes vestuarios. El edificio se completará con los espacios de servicio necesarios, como aseos, almacenes y cuartos de instalaciones repartidos por las distintas plantas.

La actuación busca ampliar la red de equipamientos públicos Latina, uno de los distritos más envejecidos de la capital, con unas instalaciones específicamente diseñadas para las necesidades de las personas mayores y adaptadas al entorno urbano existente. El Ayuntamiento calcula una inversión aproximada de 10 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de 18 meses.

Fin a la polémica: "no se va a destruir la pista, se va a mejorar"

El anteproyecto también responde a la controversia surgida en torno a las actuales pistas deportivas. El documento municipal sostiene que los arquitectos han trabajado para optimizar al máximo el espacio disponible. Según las fuentes consultadas del Área de Obras y Equipamientos la actuación no supondrá su desaparición, sino una mejora del espacio deportivo.

Asimismo, el documento señala que las pistas actuales no forman parte de la parcela del CEIP Amadeo Vives, sino de la parcela correspondiente al centro cultural, diferenciada tanto desde el punto de vista catastral como urbanístico. Añade que el colegio dispone de tres zonas de patio recientemente reformadas y que, en un radio de 150 metros, existen cinco instalaciones deportivas básicas de uso vecinal, con utilización preferente para los centros educativos durante el horario lectivo.