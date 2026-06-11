SELECTIVIDAD
Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
La UAH registra un 92,6% de aprobados en la PAU 2026, con mejores resultados en Ciencias y Tecnología
Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
La espera ha llegado a su fin. Los más de 42.000 estudiantes madrileños que se han presentado a la PAU 2026 ya conocen su nota. Desde las 12 horas de este jueves, los alumnos pueden consultar su calificación en los exámenes que han hecho en las seis universidades públicas de la región. Los mejores resultados de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid han estado liderados por varios centros educativos que han alcanzado calificaciones prácticamente de sobresaliente.
Encabeza el ranking el Miraval International School, con una nota media de 9,99 (correspondiente a un estudiante de la Universidad Complutense). A continuación, con un 9,98, figuran el IES Ramiro de Maeztu, del distrito de Chamartín, el IES Laguna Joatzel, en Getafe, y el Colegio Amanecer de Alcorcón. En tercera posición se sitúa el Colegio Miramadrid, en Paracuellos del Jarama, con un 9,97, seguido del Colegio Enriqueta Mayer, del distrito madrileño de Latina, que alcanza un 9,96. Todas estas calificaciones están ponderadas con las notas de Bachillerato.
La PAU 2026 deja un 95,1% de aprobados en Madrid
En el conjunto de la convocatoria, un total de 42.047 estudiantes se han presentado a la PAU en la región, con un 95,16% de aprobados. Por universidades, 13.424 alumnos realizaron la prueba en la Universidad Complutense, 10.341 en la Autónoma, 6.348 en la Carlos III, 6.051 en la de Alcalá, 4.510 en la Rey Juan Carlos y 1.829 en la Politécnica.
Matemáticas, la asignatura que más mejora
En la fase de acceso, Matemáticas registra la mayor subida, al pasar de una media de 5,4 en 2025 a un 6,2 en 2026. También mejora ligeramente Historia de España (6,8 a 6,9), mientras que Inglés desciende de 7,4 a 7. En la fase de admisión participaron 38.519 estudiantes, de los que el 72,5% se examinó de dos materias. Destacan las medias de Geografía (6,5), Biología (6,3), Física (6,7), Química (5,9) e Historia del Arte (6).
Más de 4.800 adaptaciones en la PAU
Este año se han registrado 4.891 adaptaciones, lo que supone el 11,6% del total de estudiantes, frente a las 1.453 de 2020, lo que representa un incremento cercano al 350%.
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