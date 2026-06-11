El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media

El momento tan esperado por los estudiantes de bachillerato ha llegado. Ya se conocen las notas de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid, edición en la que se presentaron un total de 42.047 alumnos. Con las calificaciones publicadas, hay cuatro centros que destacan por ser los mejores de toda la región y uno de ellos se encuentra en Latina: el Colegio Enriqueta Aymer.

El colegio de Latina que se ha colado entre las mejores notas de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid

En la PAU 2026 de la Comunidad de Madrid, aprobó el 95,1% de los alumnos que se presentaron. Unos datos muy positivos, especialmente en la rama de Ciencias y Tecnología, ya que aprobó un 97%.

En cuanto a las calificaciones más altas, también se conocen ya las cuatro que destacan en la región por tener las mejores notas medias. Con un 9,99 sobre 10, el colegio Miraval International School ha quedado como el primer clasificado, en segundo lugar con un 9,98 están los colegios IES Ramiro de Maeztu, IES Laguna Joatzel y Colegio Amanecer. La tercera posición es para el Colegio Miramadrid con un 9,97.

La cuarta mejor media de notas de toda la Comunidad de Madrid es para el Colegio Enriqueta Aymer del distrito de Latina, concretamente en el barrio de Aluche. Alcanzó esta posición con un 9,96 de media. Hay que tener en cuenta que las notas anteriores es ponderado con las notas de Bachillerato.

El Colegio Enriqueta Aymer del distrito de Latina es el cuarto con mejores notas en la PAU 2026 de Marid / Colegio Enriqueta Aymer

Desde el centro, Conchi Avilés, directora pedagógica secundaria, explica en declaraciones a La CRónica de Latina dentro de El Periodico de España que: "Estamos felices de los resultados obtenidos por nuestros alumnos en esta convocatoria de PAU 2026", reconociendo el trabajo de los estudiantes.

El Colegio Enriqueta Aymer de Latina cuenta con 746 alumnos, de los cuales 114 son de Bachillerato. A diferencia de la mayor parte de centros, ofrecen estos cursos también como concertados en las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. Explican que tienen un número reducido de alumnos por clase, lo que ayuda a ofrecer un trato individualizado, además de un seguimiento personal de sus logros.

Al ser una etapa no obligatoria, desde el centro explican que tienen el objetivo de ayudar a los alumnos a encontrar el objetivo para sus vidas, además de consolidar la vocación que les ayude en su futuro.

Este centro de Latina tiene varias peculiaridades que son muy atractivas para los alumnos de bachillerato. Por ejemplo, es de los pocos de la zona que sigue ofertando la rama de humanidades al completo en esta etapa educativa. El itinerario lo componen latín y griego, y ambas asignaturas son indispensables.

Otro punto que atrae a los estudiantes es que el centro forma parte del Programa BEDA. Ofrecen distintas actividades de inmersión lingüística y la posibilidad, desde 2º de la ESO, de comenzar con los estudios para obtener el Diploma Dual en Bachillerato. Además de contar con la preparación para exámenes de Cambridge.