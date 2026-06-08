Entre agujas y protocolos: Así fue la vida de Loli, vecina de Lucero, como costurera de los reyes

A sus 91 años, Loli recuerda a la perfección una vida ligada a la costura, al trabajo y a la Casa Real. Nacida y criada en El Pardo, explica que en aquella época el destino de muchos vecinos parecía estar escrito de antemano: "O trabajabas para el Ejército o para la Familia Real". El suyo acabó estando durante más de una década en el Palacio de la Zarzuela, donde sirvió primero al rey Juan Carlos I y después también a la reina Sofía.

Su relación con la aguja comenzó muy pronto. Todavía recuerda la primera puntada que dio con apenas siete años y cómo acabó atravesándose un dedo. Lo que parecía una anécdota infantil terminó convirtiéndose en una habilidad que marcaría buena parte de su vida profesional.

De planchadora del rey a doncella de la reina Sofía

En Zarzuela, cuando se mudaron los reyes recién casados, comenzó trabajando como planchadora del rey Juan Carlos I. "Me daba igual de qué trabajar", recuerda. Su jornada arrancaba a las seis de la mañana y terminaba a las tres de la tarde. Cada día recibía el saludo del monarca, que siempre la llamaba "Lola", aunque ella reconoce entre risas que siempre ha preferido que la llamen Loli.

Loli trabajó durante más de diez años sirviendo a los reyes Juan Carlos I y Sofía / María Saiz

Su destreza con la costura le abrió nuevas responsabilidades dentro de palacio. Una de las anécdotas que recuerda con más cariño surgió cuando tuvo que colocar unas borlas en una chaqueta del rey. La sastrería estaba cerrada y decidió hacerlo ella misma. El resultado gustó tanto que Juan Carlos ordenó que fuera la única persona encargada de realizar ese trabajo en sus prendas.

Su trayectoria no se limitó al servicio del rey. Durante los últimos nueve meses en la Zarzuela ejerció también como doncella de la reina Sofía, con quien mantuvo una relación especialmente cercana. De hecho, la reina le regaló un vestido fucsia, "me pidió que me lo probara y cuando me lo vio puesto me dijo que me lo quedara", confiesa.

Vio crecer a las infantas Elena y Cristina y al rey Felipe

Junto a ella cuidaba y bañaba a las infantas Elena y Cristina. "Eran niñas buenas, aunque tenían rabietas como cualquier niño", rememora. También conoció al entonces príncipe Felipe y estuvo presente en su bautizo, uno de los acontecimientos que guarda con más emoción de aquellos años.

Pese a lo feliz que era en Zarzuela, su vida tomó otro rumbo cuando decidió casarse a los 31 años. Cuenta que intentaron convencerla para que no abandonara palacio, pero ella optó por comenzar una nueva etapa junto a su marido, Santiago. El matrimonio se instaló en Lucero, en el distrito de Latina, donde sigue viviendo más de 50 años después.

Con 31 años se mudó a Lucero

Allí nació también el proyecto empresarial de la familia. En 1968 abrieron Cortinas Loli, un pequeño negocio que comenzó como tienda de ropa infantil y taller de costura. Con el paso de los años fue adaptándose a las necesidades del barrio hasta convertirse en un comercio de referencia. Hoy es su hijo Santi quien está al frente del establecimiento, compaginando esta labor con otra de sus grandes pasiones: la magia.

Loli y Santi desde Cortinas Loli en Lucero / María Saiz

Desde su tienda en Lucero, Loli recuerda con orgullo una vida que la llevó desde las calles de El Pardo hasta los pasillos de Zarzuela, siempre acompañada por una aguja, un dedal y una discreción que le permitió formar parte de la historia cotidiana de la Familia Real.