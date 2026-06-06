Grecia sube, Estados Unidos cae y Tenerife arrasa: así se organizan las vacaciones en el distrito de Latina

La estación de verano comienza de forma oficial el 21 de junio. Tan solo dos semanas para ello, y su principal característica ya se deja notar: en estos días hemos alcanzado los 35 grados centígrados (e incluso superado). Y por ello muchos ya piensan en sus ansiadas vacaciones. Desde La CRónica de Latina hemos contactado con la Agencia de Viajes de Carrefour (en Aluche), que nos ha confesado los destinos más solicitados por los vecinos del distrito.

La agencia nos cuenta que "este año sobre todo nos han pedido viajes a finales de agosto y septiembre. Ha crecido Grecia y ha caído Estados Unidos". Además, algunas de las prioridades por parte de los vecinos a la hora de elegir destino para las vacaciones de este verano han sido "el precio y la seguridad por los conflictos bélicos. El gasto medio en nacional ha sido de unos 800 euros y en internacional va desde los 1.500 hasta los 2.000 euros", detallan.

Algunas claves de las vacaciones de los vecinos de Latina: prioridades, presupuesto medio... ¿En qué se fijan a la hora de elegir destino vacacional? El vecino de Latina se deja asesorar: "Normalmente, pueden venir con una idea, pero les gusta mucho que les ofrezcas alternativas y se fían mucho de lo que les recomendamos", aseguran desde la agencia de viajes. Y, como no puede ser de otra manera, "también se fijan, como todos, mucho en el precio y en la seguridad , que no sea una frontera rodeada de problemas".

El vecino de Latina se deja asesorar: "Normalmente, pueden venir con una idea, pero les gusta mucho que les ofrezcas alternativas y se fían mucho de lo que les recomendamos", aseguran desde la agencia de viajes. Y, como no puede ser de otra manera, "también se fijan, como todos, mucho , que no sea una frontera rodeada de problemas". El gasto medio por persona ronda los 1.000 euros. Latina disminuye la media de Madrid sobre lo que sus vecinos tienen estimado gastarse esta temporada, que suelen rondar los 1.000 euros por persona. "Generalmente, vienen con la idea de gastarse bastante menos de 1.000, en torno a unos 750 euros por persona. Aunque el que se quiere ir muy lejos sabe que barato no va a ser", explica la asesora de viajes.

El distrito de Latina se "vaciará", sobre todo, la segunda quincena de agosto / Freepik

Los destinos estrella a nivel internacional son...

Punta Cana (1.200 euros por persona, 8 días). Playas paradisíacas... y en el mismo idioma. Esta zona de República Dominicana es otro de los habituales, por sus playas y por los complejos en el que se ofrece ‘todo incluido’. Riviera Maya (1.350 euros por persona, 8 días). Es el segundo destino internacional favorito de los vecinos de Latina. La pirámide de Chichén Itzá (una de las 7 maravillas del mundo) y sus playas de ensueño como Islas Mujeres lo convierten en un gran destino. Egipto (1.300 euros por persona, 8 días). Desde las pirámides de Giza hasta los templos de Luxor, cada rincón está lleno de cultura y misterio a partes iguales. Un destino que está de moda en los últimos tiempos. Crucero por el mediterráneo (1.400 euros por persona, 8 días). España, Italia, Francia o Grecia son algunos de los destinos que se pueden visitar por estos cruceros que salen desde Barcelona. "A la gente le gusta mucho porque es un viaje ideal tanto para familias, como parejas o grupo de amigos", explican. Tailandia (2.200 euros por persona, 8 días). Desde las playas paradisíacas de Phuket y Krabi hasta los templos históricos de Chiang Mai, el país ofrece una mezcla perfecta de naturaleza, cultura y aventura. Y todo ello sin olvidarnos de su gastronomía, que nada tiene que ver con la que estamos acostumbrados en Europa. Y destaca entre como una opción entre los jóvenes por su vida nocturna.

Y a nivel nacional arrasa Tenerife