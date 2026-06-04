Madrid aprueba el Plan de Meaques que construirá más de 200 viviendas y un aparcamiento de 500 plazas en Campamento

El distrito de Latina no para de crecer en la ciudad de Madrid. A la fase final de la gran obra del soterramiento de la A-5 o la aprobación definitiva del proyecto urbanístico de la Ermita del Santo ahora hay que sumar un nuevo plan de viviendas que rehabilitará una de las zonas del barrio Campamento. El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la mejora de la ordenación del área de planeamiento Meaques.

Así es el nuevo plan de Madrid para renovar la zona de Meaques en Latina

La entrada a Madrid por Campamento tendrá un aspecto totalmente diferente. El Ayuntamiento ha confirmado que en la zona de Meaques en el distrito de Latina llegará un aparcamiento disuasorio en un plan con 236 viviendas y una gran zona verde.

El aparcamiento contará con hasta 500 plazas en la entrada de Madrid por Batán. Respecto a las más de 200 viviendas, según ha detallado la vicealcaldesa Inma Sanz en la presentación del proyecto, el 20% de ellas estarán sujetas a algún régimen de protección pública, para que sean accesibles para más personas.

El plan se va a desarrollar en el entorno del arroyo de Meaques, situado al oeste del término municipal de Madrid y colindante con Pozuelo de Alarcón. Está localizado, en concreto, entre la calle de Sanchidrián, la Colonia Histórica militar y la carretera M-502, de Carabanchel a Aravaca.

El arroyo de Meaques en el barrio de Campamento en Latina es colindante con Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Madrid

Un proyecto que se va a desarrollar con una superficie de 52.722 m2.. Hay que recordar que actualmente 12.972 de ellos son suelos sobre los que ya se encuentran operativas dotaciones públicas, como calles, plataforma de vías, instalaciones de metro ligero y metro. Otra parte de esta superficie (1.478 m2) forma parte de la comunidad de propietarios de la calle de Arenas de San Pedro, 1, mientras que los 38.271 m2 restantes son de propiedad privada.

Los objetivos del plan especial de Meaques en Latina es hacer un reajuste de su superficie de suelo y superficie edificable, es decir, van a reorganizar cómo se distribuye el terreno. Aunque se modifiquen las parcelas, intentarán conservar una proporción adecuada entre las áreas donde se puede construir y los espacios destinados a parques o jardines.

Inmaculada Sanz también ha explicado que este plan es en respuesta a las grandes preocupaciones de Madrid en la actualidad. La vicealcaldesa ha explicado en la presentación del proyecto: "El plan especial da continuidad a la estrategia del actual equipo de Gobierno de aumentar la oferta de vivienda, generar nuevos parques y espacios para los vecinos y mejorar la movilidad", que conseguirán gracias a la creación del aparcamiento. Además, el Ayuntamiento garantiza la conservación del 86 % del arbolado existente, como olmos, almendros, pinos o moreras negras, previendo el trasplante únicamente de los ejemplares incompatibles con las áreas edificables.

La Junta de Gobierno acordó admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial para la mejora de la ordenación del área de planeamiento Meaques, en el distrito de Latina. El expediente será sometido al trámite de información pública por el plazo de un mes.