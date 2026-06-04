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Los autistas disfrutarán más que nunca del broche final de las fiestas de Aluche, con fuegos artificiales y cascos reductores de ruido

María del Monte, Revólver y Jaime Urrutia encabezan el cartel musical del último fin de semana de las fiestas, que incluirá además una zona adaptada para personas con TEA

Aluche volvió (y sigue) a ser el centro de la fiesta en el distrito de Latina

Aluche volvió (y sigue) a ser el centro de la fiesta en el distrito de Latina / Ayuntamiento de Madrid

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Juan Luis Martín

Las Fiestas de Aluche 2026 llegarán este domingo a su final con uno de los momentos más esperados del programa: el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, previsto para las 00:00 horas tras el concierto de María del Monte en el recinto ferial del parque de Aluche.

Como principal novedad de esta edición, la Junta Municipal de Latina pondrá en marcha un espacio adaptado para personas con trastorno del espectro autista (TEA). En esta zona, ubicada detrás del escenario dentro del área infantil ‘Espacio Divertido’, se repartirán cascos reductores de ruido para menores con el objetivo de facilitar que puedan disfrutar del espectáculo con mayor comodidad y menor impacto sensorial.

El espacio inclusivo abrirá a partir de las 23:30 horas y los cascos podrán recogerse hasta agotar existencias.

Los conciertos más importantes que tendrán lugar durante este fin de semana

Mañana viernes arrancará el festival “Latina Joven” con las actuaciones de Fibi Zip, Call Me Penguin, Nueva Línea y Revólver, además de la sesión musical de La Nena x Feelow para cerrar la noche.

El sábado continuará la programación con la actuación de la CTB Big Band y conciertos de grupos como Lilym y Control de Gravedad, antes de la actuación estelar de Jaime Urrutia, histórico cantante de Gabinete Caligari. La jornada finalizará con el concierto del grupo Ele B.

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El domingo las fiestas pondrán el broche musical con un espectáculo infantil homenaje a Fito & Fitipaldis, el Festival Internacional de Folclore de Latina y la actuación de María del Monte, encargada de cerrar las celebraciones antes del castillo de fuegos artificiales.

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