La noria más grande del mundo no estará finalmente en Arganzuela: esta es su nueva ubicación en Madrid

Desde hace más de dos años, se lleva trabajando en el proyecto para que la noria más grande del mundo llegue a la ciudad de Madrid. Concretamente, se esperaba que esta innovadora estructura estuviera en el distrito de Arganzuela, una idea que generó el rechazo de gran parte de los vecinos. Ahora, este elemento se despide por completo del segundo distrito de la capital y ya conoce su nueva ubicación.

La noria más grande del mundo se despide del distrito de Arganzuela en Madrid

La Comunidad de Madrid sigue adelante con el proyecto de la noria más grande del mundo, pero muy alejado del distrito de Arganzuela. El periódico El Mundo ha contado en exclusiva cuál será la nueva ubicación de esta atracción. La denominada 'Torre Panorama', estará en Madrid Nuevo Norte, al lado de las Cuatro Torres y del Hospital de La Paz.

La iniciativa a la que se oponían los vecinos de Arganzuela parte del Madrid Foro Empresarial, que buscaba "crear un nuevo icono para Madrid" con la aprobación del Ayuntamiento. El proyecto pretendía construir esta estructura de 260 metros de altura, comparable a un edificio de 62 plantas.

Una vista del distrito de las Cuatro Torres, en Madrid, junto a una estación de cercanías en obras. / Martí Saballs Pons

La noria vertical que iba a llegar al parque Tierno Galván y que ahora se muda al distrito de Chamartín superará por diez metros a la que se encuentra en Dubai, que se convertiría en la segunda más grande del mundo. Desde el primer momento expresó que buscaban un terreno amplio y llano, preferiblemente sin vecinos cerca a los que pudieran molestar, pero con cierta proyección de futuro.

El proyecto se paralizó gracias a las protestas de los vecinos. Cuando se dio a conocer este proyecto para uno de los parques más queridos de la capital, consiguieron recoger casi 15.000 firmas, que terminaron generando dudas en el Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa se paralizó en junio de 2025 gracias a este movimiento y poco más se supo hasta ahora, que han compartido su nueva ubicación.

Desde el distrito de Chamartín, causarán menos molestias a los vecinos de la zona. En la nueva ubicación se encuentra un terreno utilizado por la EMT en la zona de Madrid Nuevo Norte, según cuenta El Mundo. Sus viviendas más cercanas son las de la colonia San Cristóbal y gracias a su instalación en este punto, se descentralizará el turismo, ayudando a que los visitantes se acerquen a nuevas zonas de Madrid.

La noria más gigante del mundo que llegará a Madrid próximamente está diseñada en forma de elipse y la formarán decenas de cabinas. También contará con un innovador mirador de varios pisos en su parte central y una llamativa iluminación nocturna. Es un diseño del estudio de arquitectura de Carlos Rubio, aunque el grupo inversor que lo levantaría todavía se desconoce.

El proyecto empezó gracias a la organización Madrid Foro Empresarial, que también eran los que querían que se instalara en el parque Tierno Galván de Arganzuela. El área de Urbanismo gastó en este proyecto 58.628,95 euros para un estudio geotécnico en el que comprobar su viabilidad.