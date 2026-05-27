Así fue la visita de Juan Pablo II a Madrid, con un millón de fieles en Cuatro Vientos: "¡Hasta siempre, tierra de María!"

Con la próxima visita del papa a Madrid, es casi inevitable que la ciudad recuerde los otros grandes momentos que se han vivido con los diferentes pontífices. León XIV se sumará la semana que viene a Juan Pablo II y Benedicto XVI en la lista de pontífices que han pisado la capital de España. Uno de los actos más recordados por todos los madrileños fue el del polaco desde la base área de Cuatro Vientos, en mayo de 2003.

Así el acto de Juan Pablo II en Cuatro Vientos que reunió a un millón de fieles

A pocos días de cumplir los 83 años, el papa Juan Pablo II visitaba por tercera vez Madrid. Fue entre el 3 y el 4 de mayo con una agenda llena de actos para traer la palabra de Dios a España.

Dentro de la visita del papa Juan Pablo II a Madrid, el acto más multitudinario fue el de la Base Aérea de Cuatro Vientos. A pesar de que el aeródromo militar está a unos 30 kilómetros del centro de la capital, el flujo de personas que se acercaban al lugar era continuo. De hecho, desde el mediodía, jóvenes de todas las provincias de España se iban concentrando en el recinto.

Y es que se trataba de un encuentro enfocado especialmente para los jóvenes, para hacerles llega la palabra de Dios a través de testimonios, actuaciones musicales u oraciones. Desde antes de la llegada de Juan Pablo II, ya había ambiente festivo y actividades para entretener a todos los presentes.

Cuando por fin apareció el papa, fue recibido con todo el cariño de los asistentes. Desde su saludo inicial antes del rezo del Rosario, quiso dejar claro que seguía creyendo en los jóvenes, que representaban "La esperanza de la Iglesia y de la sociedad". También recordó el primer encuentro en España, que se celebró 20 años atrás, en 1982, en el Santiago Bernabéu.

Juan Pablo II durante su acto en Cuatro Vientos de Madrid en mayo de 2003 / Archivo

En su discurso hubo palabras de agradecimiento para todos los presentes y personas que se desplazaron desde todos los puntos de España. Entre los asistentes, se encontraban miembros de la Familia Real Española, para los que también tuvo unas palabras: "Agradezco la presencia de sus Altezas Reales, el Príncipe de Asturias y los Duques de Palma, así como de las Autoridades del Gobierno español". Fueron mucho las personalidades que estuvieron, como Braulio Rodríguez, Presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que también intervino en el evento.

A pesar de ser que la de 2003 fue la quinta visita de Juan Pablo II a Madrid, fue una de las más recordadas por la gran asistencia de público que hubo en Cuatro Vientos. Inicialmente, la organización esperaba entre 200.000 y 300.000 personas, pero la realidad superó a las expectativas. Aunque no hay cifra exacta de los jóvenes que se reunieron, las publicaciones de la época apuntan a cerca de un millón de personas, un evento sin precedentes en España.

En el acto de Cuatro Vientos en Latina, participaron cuatro jóvenes para representar testimonios sobre cada una de las cuatro series de misterios del Rosario: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Fueron Paloma Crespo, Mar Garrido, Susana de la Torre y Toño Casado, jóvenes de diferentes edades y realidades que compartieron ese día su visión sobre la religión y la Iglesia en aquel momento.

Una de las frases más recordadas en este evento fue cuando el propio papa reconoció: "Soy un joven de 80 años", dejando ver que entendía lo que los asistentes sentía o cómo veían el mundo. En todo momento, se dejó ver emocionado por el recibimiento de los asistentes.