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UN VERANO CON NOVEDADES

La piscina de verano de Aluche ya está abierta: precios desde 0,70 € y actividades gratuitas para todos

La temporada refuerza la oferta recreativa municipal con piscinas cubiertas climatizadas

Piscina del Polideportivo Municipal de Aluche

Piscina del Polideportivo Municipal de Aluche / Ayuntamiento de Madrid

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Aluche ya disfruta de su piscina municipal, ubicada en el polideportivo de la Avenida de Las Águilas. Abrió el pasado 15 de mayo y cerrará el 6 de septiembre.

La campaña de este verano, según cifras del Ayuntamiento de Madrid, contará con 25 piscinas al aire libre distribuidas por los distritos. De este total, ya están operativas 22: Peñuelas, Mistral, Blanca Fernández Ochoa, Concepción, Vicente del Bosque, Luis Aragonés, Hortaleza, Aluche, El Quijote, José María Cagigal, Casa de Campo, Moratalaz, La Elipa, Palomeras, Entrevías, San Blas, Paseo de la Dirección, San Fermín, Orcasitas, Margot Moles, Cerro Almodóvar y Plata y Castañar. Las instalaciones de Santa Ana, Moscardó y Vallecas abrirán durante la primera semana de junio.

Horarios y precios públicos para disfrutar de las piscinas

Se mantienen los tres turnos habituales: mañanas, de 10:00 a 15:00 horas; tardes, de 16:00 a 21:00 h, y jornada completa, de 10:00 a 21:00 h. Los usuarios del turno de día completo reciben una pulsera identificativa que deben llevar visible durante toda la jornada para facilitar el control de acceso por parte del personal de las instalaciones.

El acceso al turno de mañana o tarde tiene los siguientes precios:

  • Menor de 5 años: gratuito
  • Infantil (de 5 a 14 años): 1,35 euros
  • Joven (de 15 a 26 años): 1,80 euros
  • Adulto (de 27 a 64 años: 2,25 euros
  • Mayor (a partir de 65 años): 0,70 euros

El acceso al turno completo:

  • Menor de 5 años: gratuito
  • Infantil (de 5 a 14 años): 2,70 euros
  • Joven (de 15 a 26 años): 3,60 euros
  • Adulto (de 27 a 64 años: 4,50 euros
  • Mayor (a partir de 65 años): 1,35 euros

Se pueden adquirir bonos de diez sesiones de piscina de verano que son válidos exclusivamente para las sesiones del turno completo. Los precios:

  • Infantiles (5 a 14 años): 24 euros
  • Jóvenes (15 a 26 años): 32 euros
  • Adultos (27 a 64 años): 40 euros
  • Mayores (65 años en adelante): 12 euros

Dichas entradas se pueden adquirir tanto en las taquillas de los centros deportivos, como a través del portal web de Deportes y de la aplicación Madrid Móvil. El 80 % de las entradas está disponible online con hasta 49 horas de antelación, y el 20 % restante se reserva para la venta presencial en taquilla.

Noticias relacionadas y más

Este verano, actividades como novedad

Una de las novedades de este 2026 es el programa gratuito de 'clases exprés' en las piscinas. Son sesiones dirigidas de actividad física de 30 minutos de duración, sin necesidad de inscripción previa, una iniciativa pionera impulsada por el consistorio para fomentar hábitos saludables. Porque, ahora, disfrutar del verano y hacer deporte es posible (y gratuito) en la ciudad de Madrid. Algunas de las actividades son gimnasia acuática, aquafitness, aquasalud, movilidad y estiramientos, activación acuática o actividades combinadas dentro y fuera del vaso de piscina.

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