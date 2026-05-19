Nueva Línea será el plato fuerte de las Fiestas de Aluche (y gratis): día y hora en la que actuarán las canarias más virales

Diez días para que comience una nueva edición de las Fiestas de Aluche, que en este 2026 tendrán lugar del 29 de mayo al 7 de junio. Este año es más especial si cabe, ya que es el 50 aniversario tanto de estas fiestas como del distrito de Latina.

Por todo ello, el cartel de artistas que actuarán es de alto nivel. Funambulista, Jaime Urrutia, Revólver y María del Monte eran algunos de los cantantes confirmados. Ahora se ha sumado a esta programación Nueva Línea, una agrupación canaria, originaria de Tenerife, que desde principios de año se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales.

Se trata de un cuarteto formado por Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera que con canciones como Un beso o Noche de copas han alcanzado el éxito, con conciertos por todo el país y actualmente alcanzan 284.000 seguidores en Instagram. Casi nada.

Programación al completo de las Fiestas de Aluche

Las fiestas, que se celebrarán en el recinto ferial del parque de Aluche, darán comienzo a las 20:00 horas del viernes 29 de mayo con el tradicional pregón, que este año correrá a cargo de las parroquias de Aluche. Tras el pregón, tendrán lugar un pasacalle y los conciertos de Lume de Biqueira Celtic Band y de la orquesta La Senda.

El sábado 30, por la mañana, el público infantil podrá disfrutar del espectáculo de humor y magia Flash & Borther Magic Show, presentado por Indeleble Producciones. New York Cats y Números Impares inaugurarán los conciertos de la tarde, entre los que destaca la actuación del grupo Funambulista, a las 23:30 h. El domingo 31, habrá propuestas infantiles y musicales como Tarari y Tantán buscando la luna y el Festival Folclórico de Danza.

Aluche volverá a ser el centro de la fiesta en el distrito de Latina / Ayuntamiento de Madrid

Ya en la segunda semana de fiestas, la programación continuará con el espectáculo de danza y folclore Colores y Romances de Oriente, el lunes 1 de junio, y las actuaciones de Noa Pousa y el grupo Yerbamala. El martes 2 comenzará con la exhibición de las labores del Cuerpo de Bomberos y de Policía Municipal. Le seguirán a todo esto más de una veintena de conciertos y citas musicales como la de la Banda de Música Villa de Madrid, el Festival Latina Joven y el concierto de la banda Anaut, que tendrá lugar el jueves 4, a las 22:00 h.

Uno de los platos fuertes llegará el viernes 5 a las 22 horas, con el concierto de Nueva Línea. Le seguirá a las 23:30 la actuación de Revólver. El sábado 6 será el turno de la CTB Big Band, a las 12:00 h, y de Jaime Urrutia a las 23:30 h. Por último, el domingo 7, el recinto ferial acogerá el X Festival Internacional de Folclore de Latina, a las 19:00 h, y el concierto de María del Monte, a las 22:15 horas. El castillo de fuegos artificiales será el colofón de las fiestas, a las 00:00 h.

Más allá de los conciertos

Las Fiestas de Aluche estarán repletas de actividades, más allá de los conciertos. Diferentes festivales y actividades culturales entretendrán a mayores y pequeños. El Festival Folclórico de Danza tendrá lugar el domingo 31 de mayo, con pasacalles. Y esa misma tarde actuarán diferentes agrupaciones de distintos países como Perú, China o Irlanda.

El jueves 4 y el viernes 5 de junio se celebrará una nueva edición del Festival Latina Joven, con propuestas como la del grupo The Stein, White Gorrino o Call Me Penguin. Finalmente, el sábado 6, el folclore volverá a estar presente en las fiestas con el X Festival Internacional de Folclore de Latina, en el que participarán el grupo folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias, la agrupación Leyendas de México y el ballet Ara de Madrid.

Además, estas fiestas contarán con una zona denominada como 'Espacio Divertido', que estará ubicado dentro del recinto y aquí se desarrollarán diferentes actividades para menores de entre 3 y 16 años. Aquí habrá un parque de cuerdas, hinchables, futbolines, gafas de realidad virtual... Su horario será de lunes a jueves de 17:30 a 20:30 horas; los viernes hasta las 21:30 h y los fines de semana de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.