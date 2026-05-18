Cortes de tráfico y refuerzo de transporte público: todo lo que debes saber para ir a las Fiestas de Aluche 2026

Faltan pocos días para que llegue uno de los momentos más importantes del año para Latina y la ciudad de Madrid en general: Las Fiestas de Aluche 2026. Es un evento que cada edición concentra una gran afluencia de público, pero que este año será el doble de especial, coincidiendo con el 50 aniversario del distrito. Por eso, es importante tener en cuenta los cortes de tráfico y las diferentes opciones que hay para llegar a este concurrido recinto ferial.

Cortes de tráfico en Latina y Madrid por las Fiestas de Aluche 2026

Las Fiestas de Aluche 2026 comenzarán la semana que viene, extendiéndose desde el 29 de mayo al 7 de junio de 2026. Se trata de un evento muy especial en el distrito de Latina, que también está en su 50 aniversario. Las actividades serán al aire libre y tendrán un carácter lúdico-cultural.

Este es uno de los grandes eventos cada año en la capital, así que se espera una importante afluencia de personas, en función de los datos de asistencia que se han dado en ediciones anteriores. Por ejemplo, en 2025 fueron en total 170.000 personas las que se acercaron al recinto, alcanzando los 30.000 espectadores en los días con mayor público. Estas saturaciones en el espacio público del distrito tendrán inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada, sobre todo en el entorno del lugar en el que se celebrarán las fiestas.

Aluche volverá a ser el centro de la fiesta en el distrito de Latina / Ayuntamiento de Madrid

Para garantizar la seguridad de asistentes y el resto de vecinos que se encuentren en la vía pública, se han programado un conjunto de medidas para facilitar al máximo la movilidad. Son actuaciones que forman del plan de movilidad diseñado específicamente para las Fiestas de Aluche 2026 y se contará con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal que velará por satisfacer las necesidades de todos los usuarios.

Se trata de medidas que se irán adaptando a las necesidades derivadas de los flujos de asistentes, según avance el evento. Las fiestas se desarrollará en los siguientes horarios:

De lunes a jueves: entre las 17 y las 24 horas.

Viernes: entre las 17 y las 3 horas.

Sábados: entre las 10 y las 3 horas.

Domingos: entre las 10 y las 1 hora.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que habrá restricciones al tráfico general, salvo que la afluencia peatonal permita la circulación de autobuses de la EMT y el acceso a aparcamientos, en el tramo de la calle Illescas comprendido entre Valmojado y Tembleque los días 29 y 30 de mayo y 5 y 6 de junio de 2026 de 21 a 4 horas y los días 31 mayo y 7 de junio de 2026 de 20 a 1 horas.

Las Fiestas de Aluche concentran a más de 120.000 asistentes cada año / JMD LATINA

Además, hay que tener en cuenta que por parte de los agentes de Policía Municipal se intentará facilitar el acceso y salida al aparcamiento de residentes Aluche. En caso de afluencia masiva de público, puede haber dificultades para acceso puntuales coincidiendo con los horarios previstos de cortes de tráfico los días 29 y 30 de mayo y 5 y 6 de junio de 2026 de 21 a 4 horas y los días 31 de mayo y 7 de junio de 2026 de 20 a 1 horas.

Además, el recinto ferial se conformará como una zona cerrada al tráfico rodado con diferentes entradas peatonales desde la vía pública al norte, sur este y oeste. Así quedará garantizada la accesibilidad universal a través de recorrido sin obstáculos o barreras arquitectónicas.

En caso de que quieras llegar en transporte público, tienes muchas alternativas entre las que elegir. Si viajes en Metro, puedes bajarte en las estaciones de Aluche, Empalme y Campamento, todas correspondientes a la Línea 5.

Si prefieres desplazarte en uno de los autobuses de la EMT, las líneas que tienes disponibles para llegar son: 25, 31, 65, 121, 138, H y N18. Para los autobuses interurbanos, conocidos para los madrileños como los verdes, son las líneas 483, 487, 571, 572 y 574. También hay Cercanías, bajándote en la estación de Aluche, correspondiente con la Línea C5.